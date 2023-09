Mostra e parë e asteroidit amerikan që do të zbulohet në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s

Qendra Hapësinore Johnson e NASA-s do të zbulojë mostrën e parë të asteroidit të Shteteve të Bashkuara më 11 tetor, si pjesë e misionit OSIRIS-REx. Ky mostër, i cili do të mblidhet nga asteroidi Bennu afër Tokës, pritet të ofrojë njohuri të vlefshme për formimin e sistemit diellor dhe origjinën e jetës në Tokë.

Anija kozmike OSIRIS-REx u nis në vitin 2016 me objektivin për të studiuar Bennu dhe për të mbledhur një mostër të materialit sipërfaqësor të saj. Në tetor 2020, anija kozmike mblodhi me sukses rreth 250 gram material për t'u dorëzuar përsëri në Tokë. Faza përfundimtare e misionit do të përfundojë më 24 shtator 2023, kur një kapsulë që përmban mostrat Bennu do të lëshohet dhe do të zbarkohet në shkretëtirën e Jutës.

Gjatë ngjarjes së zbulimit, ekipi shkencor i NASA-s OSIRIS-REx do të ndajë një analizë fillestare të mostrës. Pasi kampioni të arrijë në Tokë dhe të zbarkojë në mënyrë të sigurtë, ekspertët e NASA-s do të mbledhin gurët dhe pluhurin nga asteroidi brenda kapsulës. Këto mostra më pas do të ekzaminohen në objektin e pacenuar të kurimit të NASA Johnson për analiza të mëtejshme.

Laboratori i Kurimit të Kampioneve OSIRIS-REx është krijuar nga NASA për të menaxhuar shpërndarjen e mostrave për shkencëtarët në mbarë botën. Hulumtimi i kryer në këto mostra synon të përmirësojë të kuptuarit tonë për formimin e planetit tonë dhe të sistemit diellor, si dhe të hetojë origjinën e përbërjeve organike që mund të kenë kontribuar në zhvillimin e jetës në Tokë. Për më tepër, një pjesë e kampionit do të rezervohet për kërkime të ardhshme pasi teknologjitë vazhdojnë të përmirësohen me kalimin e kohës.

Qendra Hapësinore Johnson është shtëpia e koleksionit më të madh në botë të astromaterialeve, duke përfshirë mostra nga asteroidet, kometat, Marsi, Hëna, Dielli dhe madje edhe pluhuri nga yjet e tjerë. Ky koleksion është përdorur nga shkencëtarët për të kryer kërkime mbi materialet planetare dhe mjedisin hapësinor, duke avancuar më tej njohuritë tona për sistemin diellor dhe më gjerë.

Burimet:

– NASA

– Misioni OSIRIS-REx