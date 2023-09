Misioni OSIRIS-REx: Sjellja e mostrave të shkëmbinjve të huaj në tokë

By

Një anije kozmike e NASA-s, misioni OSIRIS-REx, do të përfundojë udhëtimin e saj shtatë-vjeçar drejt një asteroidi dhe do të kthehet në Tokë këtë fundjavë. Misioni synon të sjellë përsëri ekzemplarë shkëmbi të paprishur nga një botë aliene, të cilat mund të ofrojnë njohuri të vlefshme për formimin e jetës. Anija kozmike pritet të ulet në Utah, me ngjarje të planifikuara për të siguruar kapsulën e mostrës së asteroidit, për ta transportuar atë në Qendrën Hapësinore Johnson në Hjuston dhe më pas për ta hapur atë për ekzaminim të mëtejshëm.

Misioni OSIRIS-REx filloi në vitin 2011, pas viteve të ideve dhe propozimeve. Anija kozmike, e ndërtuar dhe operuar nga Lockheed Martin, u zgjodh nga NASA për të ndërmarrë misionin, i cili përfshin kthimin e materialit asteroid në Tokë për analiza të hollësishme. Hetuesi kryesor i misionit, Dante Lauretta, ka parashikuar ngjarjet e misionit për gati dy dekada.

Bennu, asteroidi i synuar, besohet të jetë një relike e mbetur nga historia e hershme e Sistemit Diellor. Shkencëtarët shpresojnë se materiali i mbledhur nga Bennu do të japë përgjigje për pyetjet themelore rreth origjinës së jetës në Tokë. Kapsula e kthimit të mostrës, e lidhur aktualisht me anijen kozmike OSIRIS-REx, përmban mostrën më të madhe të pacenuar të materialit jashtëtokësor të sjellë ndonjëherë nga përtej Hënës.

Zbarkimi i anijes do të shënojë fillimin e fazës tjetër të misionit, ndërsa shkencëtarët përgatiten për të ekzaminuar materialin asteroid. Studiuesit do të mbledhin mostra dheu dhe uji nga shkretëtira e Jutas për të siguruar që mostrat të mos kenë ndotje. Qëllimi përfundimtar është të fitojmë një kuptim më të mirë të origjinës sonë dhe formimit të jetës.

