NASA merr me sukses mostrat nga asteroidi Bennu

Misioni OSIRIS-REx i NASA-s ka arritur një arritje të rëndësishme duke marrë mostra nga asteroidi Bennu. Anija kozmike ka sjellë afërsisht 250 gram gurë dhe pluhur, të cilët do të transportohen në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s në Hjuston, Teksas për analiza të mëtejshme. Kjo shënon kthimin e parë të mostrës amerikane të asteroidit në histori dhe pritet të thellojë kuptimin tonë për origjinën e sistemit tonë diellor.

Anija kozmike OSIRIS-REx lëshoi ​​kapsulën e mostrës drejt atmosferës së Tokës dhe ajo u ul në zonën e testimit dhe stërvitjes në Utah të Departamentit të Mbrojtjes pranë Salt Lake City. Kapsula u transportua me helikopter në një dhomë të pastër të përkohshme, ku tani është e lidhur me një rrjedhë të vazhdueshme të azotit për të siguruar që kampioni të mbetet i pastër për analiza shkencore.

Mostrat e marra do të çmontohen dhe peshohen dhe do të krijohet një inventar i shkëmbinjve dhe pluhurit. Me kalimin e kohës, pjesët e Bennu do t'u shpërndahen shkencëtarëve në mbarë botën. Kjo do t'u mundësojë studiuesve të bëjnë zbulime që përmirësojnë njohuritë tona për formimin e planetit, si dhe origjinën e organikëve dhe ujit që kontribuan në jetën në Tokë.

Për më tepër, studimi i Bennu, një asteroid potencialisht i rrezikshëm, do t'i ndihmojë shkencëtarët të fitojnë njohuri mbi llojet e asteroidëve që mund të përbëjnë një kërcënim për planetin tonë në të ardhmen. Marrja e suksesshme e mostrave nga Bennu është një testament i aftësive teknologjike të NASA-s dhe do të avancojë më tej të kuptuarit tonë për universin.

Burimet:

– Administratori i NASA-s, Bill Nelson

– Misioni OSIRIS-REx i NASA-s

Përkufizime:

– OSIRIS-REx: Origjina, Interpretimi spektral, Identifikimi i Burimeve dhe Siguria – Regolith Explorer, një mision i anijes kozmike të NASA-s për të studiuar asteroidin Bennu dhe për të kthyer një mostër në Tokë.

– Bennu: Një asteroid i vendosur pranë Tokës që u studiua nga misioni OSIRIS-REx për të kuptuar përbërjen dhe origjinën e tij.