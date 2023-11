Sonda hapësinore e NASA-s Europa Clipper: Fton Tokësorët të lënë shenjën e tyre në hapësirë

NASA po përgatitet të nisë një mision të jashtëzakonshëm në hënën e Jupiterit, Europa, me sondën e tyre të ardhshme hapësinore Europa Clipper. Kjo përpjekje ambicioze synon të eksplorojë dhe hetojë mundësinë e banimit të hënës për jetë. Në mënyrë emocionuese, NASA po ofron një mundësi për njerëzit nga e gjithë bota që të marrin pjesë në këtë udhëtim historik duke i gdhendur emrat e tyre në një mikroçip që do të merret në bordin e anijes.

Gjatë gjithë historisë së saj të gjatë, NASA ka angazhuar shpesh publikun duke bërë ftesa për të dërguar emrat e tyre në hapësirë. Kjo traditë, që synon kultivimin e mbështetjes publike, ka nxitur një ndjenjë të fortë lidhjeje midis tokësorëve dhe mrekullive të universit. Nga emërtimi i roverëve tek transportimi i nënshkrimeve të shkruara me dorë, NASA ka gjetur vazhdimisht mënyra krijuese për të përfshirë njerëzit në kërkimet e tyre qiellore.

Në rastin e Europa Clipper, NASA fton individët të shtojnë emrat e tyre në mikroçipin që do të shoqërojë sondën. Ndërsa anija kozmike i afrohet Evropës, ajo do të gërmojë në misteret e kësaj hëne, duke kërkuar me përpikëri për shenjat e një oqeani të fshehur nën sipërfaqen e saj. Për më tepër, misioni kërkon të identifikojë një vend të mundshëm uljeje për një mision të ardhshëm eksplorues.

Deri më sot, mbi 840,000 emra janë dorëzuar tashmë për t'u përfshirë në mikroçipin e Europa Clipper, një dëshmi e interesit të jashtëzakonshëm publik në eksplorimin e hapësirës. Për më tepër, anija kozmike do të mbajë një poezi të titulluar "In Praise of Mystery: A Poem for Evropa" nga poetja amerikane laureate Ada Limon, duke i kushtuar haraç natyrës enigmatike të origjinës sonë të lëngshme.

Nisja e Europa Clipper është planifikuar për në tetor të vitit të ardhshëm, duke shënuar fillimin e udhëtimit të tij që do ta kalojë Marsin dhe Tokën përpara se të arrijë Jupiterin. Sonda planifikon të kalojë disa vite duke vëzhguar Evropën, duke eksploruar të dyja anët e saj përballë Jupiterit dhe ato të largëta. Në fund të fundit, misioni i Europa Clipper do të përfundojë me një përplasje dramatike në Ganymede, një tjetër nga hënat e Jupiterit.

Kjo përpjekje shërben si një testament për angazhimin e NASA-s për të nxitur angazhimin publik dhe kuriozitetin për universin. Duke i lejuar njerëzit të lënë gjurmë në Europa Clipper, NASA po e kthen atë që përndryshe do të ishte një sondë e vetme hapësinore në një anije kozmike që përfaqëson frymën kolektive të eksplorimit njerëzor.

FAQs

1. Si mund të marr pjesë në këtë mision?

Për të marrë pjesë, thjesht vizitoni europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ dhe shtoni emrin tuaj në mikroçipin e anijes përpara datës 31 dhjetor.

2. A ka një kufi për numrin e emrave që mund të dorëzohen?

Jo, nuk ka kufi. NASA mirëpret sa më shumë emra të jetë e mundur që të përfshihen në mikroçip.

3. A do të marr ndonjë konfirmim pasi të dorëzoj emrin tim?

Ndërsa NASA nuk jep konfirmime individuale, jini të sigurt se emri juaj do të përfshihet në mikroçip.

4. Kur pritet të arrijë Europa Clipper në Europa?

Nëse gjithçka shkon mirë, anija kozmike do të hyjë në orbitën e Jupiterit në afërsisht pesë vjet nga data e lëshimit të saj.

5. Çfarë do të ndodhë me Europa Clipper pas përfundimit të misionit të tij?

Anija kozmike është planifikuar të përplaset në Ganymede, një tjetër nga hënat e Jupiterit.