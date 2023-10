NASA kërkon dizajne për ngrirësin hënor për të ruajtur në mënyrë të sigurt mostrat e hënës

By

NASA po kërkon dizajne për një "ngrirës hënor" që mund të ruajë në mënyrë të sigurt materialet e marra gjatë misioneve të planifikuara Artemis. Qëllimi kryesor i ngrirësit do të jetë transportimi i mostrave shkencore dhe gjeologjike nga Hëna në Tokë. Megjithatë, mund të përdoret gjithashtu për të ruajtur dhe transportuar mostrat biologjike/fiziologjike njerëzore të mbledhura gjatë misioneve.

Ngrirësi hënor pritet të jetë gati deri në fund të vitit 2027 dhe do të lëshohet në bordin e misionit Artemis 5. Për të siguruar transportueshmëri, ngrirësi duhet të jetë në gjendje të përballojë forcat fizike që hasen gjatë nisjes dhe uljes, të tilla si dridhjet dhe goditjet. Ai gjithashtu duhet të jetë i pajtueshëm me automjete dhe lehtësira të ndryshme që do të përdorin astronautët e ardhshëm të Artemis, duke përfshirë roverin hënor, habitatet e hënës, modulin e ekuipazhit të Orionit, Sistemin e uljes njerëzore dhe postën hënore Gateway.

Pjesa e brendshme e ftohtë e ngrirësit hënor duhet të ketë një vëllim total prej të paktën 10x10x26 inç (25x25x66 centimetra), dhe i gjithë sistemi duhet të peshojë më pak se 121 paund (55 kilogramë). Mostrat e ruajtura brenda duhet të jenë në gjendje të mbajnë një temperaturë prej minus 121 Fahrenheit (minus 85 Celsius) për një minimum prej 30 ditësh.

Ngrirësi duhet të përfshijë një ekran në bord për monitorim dhe kontroll, si dhe lidhje interneti me valë dhe me tela për telemetrinë për të komunikuar me automjetet Artemis dhe stacionet tokësore në Tokë. Për më tepër, duhet të jetë në gjendje të regjistrojë të dhëna për temperaturën, shëndetin e përgjithshëm dhe aktivitetin e derës.

Artemis 5, misioni i tretë në programin Artemis, është planifikuar të jetë misioni debutues për ngrirësin hënor. Programi Artemis synon të kthejë njerëzit në Hënë, me Artemis 3 të planifikuar për vitin 2025. Artemis 4 dhe Artemis 5 parashikohen të nisin përkatësisht në 2028 dhe 2029.

Burimet: NASA, SAM.gov