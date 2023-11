NASA demonstron potencialin e komunikimit me laser në hapësirën e thellë

By

NASA bëri së fundmi një zbulim novator, duke shfaqur potencialin e teknologjisë lazer në transmetimin e të dhënave nga përtej Hënës në Tokë. Kjo arritje e rëndësishme hap mundësi të reja për përmirësimin e sistemeve të komunikimit të bazuara në hapësirë. Testi i suksesshëm u krye më 14 nëntor, duke përdorur anijen kozmike Psyche të NASA-s, e cila kohët e fundit kishte nisur misionin e saj për të eksploruar një asteroid. E pajisur me një sistem komunikimi optik eksperimental të quajtur DSOC, anija kozmike ishte në gjendje të transmetonte të dhëna përsëri në Tokë duke përdorur lazer afër infra të kuqe.

Testi u krye kur Psyche ishte afërsisht 10 milionë milje larg nga Toka, një distancë rreth 40 herë më e madhe se distanca midis Hënës dhe planetit tonë. Kjo arritje shënon demonstrimin më të largët ndonjëherë të komunikimeve optike, sipas NASA-s.

Teknologjia DSOC funksionon duke emetuar një fener lazer nga një observator në Kaliforni. Anija Psyche më pas rreshtohet me fenerin, duke i mundësuar marrësit të tij të drejtojë lazerin e lidhjes poshtë drejt një tjetër observatori të aftë për të deshifruar sinjalet në Tokë. Duke përdorur këtë metodë, Psyche dërgon grimca drite, ose fotone, për të transmetuar të dhëna. Duke përdorur dritën afër infra të kuqe, DSOC lejon valë dukshëm më të ngushta të dhënash, duke rritur kështu sasinë e të dhënave që mund të marrin stacionet tokësore.

Ndërsa shpejtësitë e të dhënave nuk janë zbuluar ende, NASA synon të japë të dhëna me shpejtësi 10 deri në 100 herë më të mëdha se ato të arritura me radio frekuencat ekzistuese të përdorura nga sondat hapësinore. Ky zbulim mund t'i mundësojë anijeve të ardhshme kozmike, përfshirë ato të zhvilluara nga kompani si SpaceX, të transmetojnë imazhe me cilësi më të lartë dhe madje të kryejnë transmetim video përmes rrezeve lazer.

Anija kozmike Psyche do të vazhdojë të demonstrojë aftësitë e teknologjisë lazer gjatë misionit të saj dyvjeçar. Megjithatë, një nga sfidat kryesore do të jetë ruajtja e një lidhjeje të besueshme pasi anija kozmike distancohet më larg nga Toka. NASA e krahason këtë arritje me goditjen e një cent në lëvizje nga një milje larg, duke theksuar kompleksitetin që ka përpara.

Me verifikimin e suksesshëm të komunikimit me lazer në hapësirën e thellë, NASA ka hapur rrugën për përparime revolucionare në teknologjinë e komunikimit të bazuar në hapësirë. Ndërsa misionet e eksplorimit hyjnë më thellë në kozmos, përdorimi i lazerëve mund të jetë vendimtar në kapërcimin e distancave të mëdha midis objekteve qiellore dhe Tokës.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Çfarë është DSOC?

DSOC qëndron për Deep Space Optical Communications, i cili është një sistem eksperimental i komunikimit optik i zhvilluar nga NASA. Ai përdor lazer afër infra të kuqe për të transmetuar të dhëna nga anija kozmike në Tokë. Si ndryshon komunikimi me lazer nga komunikimi radio?

Komunikimi me lazer përdor dritën afër infra të kuqe, e cila lejon valë më të shtrënguara të transmetimit të të dhënave. Kjo u mundëson stacioneve tokësore të marrin dukshëm më shumë të dhëna në krahasim me frekuencat radio të përdorura në komunikimin tradicional hapësinor. Cili është ndikimi i mundshëm i komunikimit me lazer në hapësirë?

Teknologjia e komunikimit me laser ka potencialin për të përmirësuar sistemet e komunikimit të bazuara në hapësirë, duke i mundësuar anijes kozmike të transmetojë imazhe me cilësi më të lartë dhe madje të kryejë transmetim video. Ky zbulim hap mundësi të reja për misionet e ardhshme eksploruese. Me çfarë sfidash përballet komunikimi me laser?

Një nga sfidat kryesore është mbajtja e një lidhjeje të besueshme në distanca të gjata, ndërsa anijet kozmike shkojnë më tej në hapësirë ​​të thellë. Saktësia e kërkuar për transmetimin e të dhënave, e ngjashme me goditjen e një cent në lëvizje nga një milje larg, shton kompleksitetin e komunikimit me lazer. A do të përdoret komunikimi lazer në misionet e ardhshme hapësinore?

Ndërsa teknologjia e komunikimit me lazer është ende duke u zhvilluar, demonstrimi i suksesshëm i saj nga NASA inkurajon adoptimin e kësaj teknologjie në misionet e ardhshme hapësinore. Kompanitë si SpaceX mund të konsiderojnë përfshirjen e komunikimit lazer në anijen e tyre kozmike për të përmirësuar aftësitë e transmetimit të të dhënave.