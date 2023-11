Astrobotic i NASA-s instalon Decal të veçantë në Lander Hënor Peregrine

NASA, në bashkëpunim me Astrobotic Technologies, kohët e fundit vendosi etiketën ikonë të qofteve të NASA-s në tokëzuesin hënor Peregrine. Kjo ngjarje historike u zhvillua në objektin e operacioneve hapësinore Astrotech pranë Qendrës Hapësinore Kennedy në Florida, duke nënkuptuar një hap të rëndësishëm drejt fluturimit të parë robotik komercial në sipërfaqen hënore.

Astrobotic Technologies, përgjegjëse për dërgimin e NASA-s dhe ngarkesave komerciale në Hënë, planifikon të lëshojë tokëzuesin Peregrine në raketën Vulcan të United Launch Alliance (ULA). Ngritja është planifikuar të bëhet nga Kompleksi Launch 41 në Stacionin e Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida, me uljen që pritet të prekë sipërfaqen hënore në fillim të vitit 2024.

Ky zhvillim domethënës e shtyu NASA-n të organizojë një telekonferencë mediatike "Çfarë ka në bord", e cila do të mbahet më 29 nëntor në orën 2:XNUMX EST. Konferenca synon të diskutojë ngarkesat shkencore që do të transportohen në këtë mision historik hënor si pjesë e iniciativës së NASA-s Commercial Lunar Payload Services (CLPS) nën programin Artemis.

Përfaqësues nga NASA dhe Astrobotic, duke përfshirë zyrtarë të rangut të lartë dhe menaxherë programesh, do të marrin pjesë në konferencë. Ngjarja do të jetë e aksesueshme për publikun përmes një transmetimi audio në faqen zyrtare të NASA-s.

Peregrine Mission One do të mbajë një sërë ngarkesash shkencore që do të kontribuojnë në kërkimin hënor. Këto ngarkesa do të synojnë zona të tilla si ekzosfera hënore, vetitë termike të regolitit hënor, bollëkun e hidrogjenit në tokë, fushat magnetike dhe monitorimin e mjedisit të rrezatimit. Duke mbledhur të dhëna në këto zona, NASA synon të zgjerojë të kuptuarit tonë për Hënën dhe të avancojë eksplorimin njerëzor në përgatitje për misionet e ardhshme, duke përfshirë ato në Mars.

Ky mision shënon një hap të rëndësishëm në angazhimin e NASA-s për të vendosur një kadencë të rregullt të dërgesave të ngarkesës në Hënë. Si pjesë e kontratave CLPS, NASA punon me shitës të ndryshëm për të lehtësuar eksperimentet e rregullta, testimin e teknologjisë dhe demonstrimin e aftësive në sipërfaqen hënore. Vlera maksimale kumulative e këtyre kontratave është afërsisht 2.6 miliardë dollarë deri në vitin 2028.

Me programin Artemis, NASA synon jo vetëm të eksplorojë Hënën, por gjithashtu të hapë rrugën për misionet e ardhshme njerëzore, përfshirë ato në Mars. Duke bashkëpunuar me partnerë komercialë si Astrobotic Technologies, NASA po shtyn kufijtë e eksplorimit të hapësirës dhe po hap mundësi të reja për zbulime shkencore.

FAQ:

Pyetje: Cili është qëllimi i etiketës së qofteve të NASA-s?

Përgjigje: Dekalimi i qofteve të NASA-s shërben si një simbol dallues që përfaqëson përfshirjen dhe kontributin e NASA-s në një mision apo projekt të caktuar.

Pyetje: Kur është lansimi i planifikuar i tokëzuesit Peregrine?

Përgjigje: Landeri Peregrine pritet të nisë jo më herët se të dielën, 24 dhjetor 2023, nga Kompleksi i Nisjes 41 në Stacionin e Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida.

Pyetje: Cilat janë ngarkesat shkencore që do të barten nga Peregrine Mission One?

Përgjigje: Ngarkesat përfshijnë hetime në ekzosferën hënore, vetitë termike të regolitit hënor, bollëkun e hidrogjenit në tokë, fushat magnetike dhe monitorimin e mjedisit të rrezatimit.

Pyetje: Cili është programi Artemis?

A: Programi Artemis është iniciativa e NASA-s për të kthyer njerëzit në sipërfaqen hënore dhe për të krijuar një prani të qëndrueshme në Hënë, me qëllimin përfundimtar për të mundësuar misionet njerëzore në Mars.

Pyetje: Sa është vlera maksimale kumulative e kontratave CLPS?

Përgjigje: Kontratat CLPS kanë një vlerë maksimale kumulative prej 2.6 miliardë dollarë deri në vitin 2028.

Burimet:

– NASA: https://www.nasa.gov/nasatv

– Blogu Artemis: https://blogs.nasa.gov/artemis/