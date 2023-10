NASA dhe SpaceX përcaktojnë datën e nisjes në tetor për misionin Psyche

By

NASA dhe SpaceX kanë njoftuar se misioni Psyche do të nisë më 12 tetor nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida. Misioni do të transportohet në hapësirë ​​me një raketë Falcon Heavy. Objektivi kryesor i misionit është kryerja e një studimi gjithëpërfshirës të asteroidit unik të pasur me metal të njohur si Psyche, i cili ndodhet midis Marsit dhe Jupiterit.

Pas ngritjes, anija kozmike Psyche do të nisë një udhëtim gjashtëvjeçar duke përdorur shtytje elektrike diellore për të arritur asteroidin në vitin 2029. Pasi të arrijë në destinacionin e saj, anija kozmike do të kalojë 26 muaj duke studiuar dhe analizuar asteroidin Psyche. Detyrat e misionit përfshijnë kapjen e imazheve, hartën e sipërfaqes së asteroidit, mbledhjen e të dhënave për të vlerësuar përbërjen e tij kimike dhe kryerjen e kërkimeve për të kuptuar procesin e formimit të planetëve.

Origjina e asteroidit Psyche mbetet një mister për shkencëtarët, duke e bërë këtë mision vendimtar në zbulimin e sekreteve të tij. Shkencëtarët spekulojnë se asteroidi mund të jetë pjesë e brendësisë së pasur me metale të një planetizimal ose t'i përkasë një kategorie objektesh qiellore që nuk janë vëzhguar kurrë më parë. Misioni synon të ofrojë njohuri se si u formuan planetët shkëmborë si Toka, çfarë përbën bërthamën e Tokës dhe se si u krijuan bërthamat e planetëve të tjerë shkëmborë.

Për më tepër, anija kozmike Psyche do të mbajë demonstrimin e teknologjisë Deep Space Optical Communications (DSOC), një sipërmarrje novator në testimin e komunikimeve optike me gjerësi të lartë bande në hapësirë. Ky sistem do të përdoret për dërgimin dhe marrjen e të dhënave, si dhe kryerjen e shkencës së gravitetit për të përcaktuar rrotullimin, lëkundjen, masën dhe fushën e gravitetit të asteroidit.

Asteroidi gjigant Psyche besohet të jetë një shkëmb në formë patate, i përbërë kryesisht nga metali. Me dimensione prej afërsisht 144 milje në gjatësi dhe 140 milje në gjerësi, pamja e tij e vërtetë do të zbulohet vetëm kur misioni Psyche të sigurojë një pamje nga afër.

