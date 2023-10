NASA zgjeron misionin New Horizons për të eksploruar objektet e brezit Kuiper

Misioni i NASA-s New Horizons, i cili u nis për të eksploruar Plutonin në vitin 2006, ka marrë një zgjatje pesëvjeçare. Misioni fillimisht ishte planifikuar të përfundonte në vitin 2024, por tani do të vazhdojë derisa anija kozmike të dalë nga Brezi Kuiper, ku banojnë kometat. Kjo shtrirje lejon që të ndiqen objektiva të reja për misionin.

Duke filluar nga viti 2025, New Horizons do të fokusohet në eksplorimin e objekteve brenda Brezit Kuiper. Misioni do të mbledhë të dhëna heliofizike ndërsa operon në një modalitet të zgjatur dhe me aktivitet të ulët. Shkencëtarët synojnë të identifikojnë dhe studiojnë objektet e Brezit Kuiper. Nëse gjendet një objektiv i përshtatshëm, mund të jetë i mundur një fluturim afër.

Nicola Fox, administrator i asociuar për Drejtorinë e Misionit Shkencë të NASA-s, theksoi rëndësinë e misionit të zgjeruar: “Misioni New Horizons ka një pozicion unik në sistemin tonë diellor për t'iu përgjigjur pyetjeve të rëndësishme në lidhje me heliosferën tonë dhe për të ofruar mundësi të jashtëzakonshme për shkencën multidisiplinare për NASA-n dhe komunitetit shkencor.”

Përgjegjësitë për misionin do të transferohen në Divizionin e Heliofizikës dhe Shkencës Planetare të NASA-s. Një objektiv specifik me interes është Arrokoth, një objekt i Brezit Kuiper i përbërë nga trupa të akullt. Fluturimi i anijes kozmike në Arrokoth, i cili është afërsisht 34 kilometra i gjerë, do të sigurojë të dhëna të vlefshme për objektin.

Misioni i zgjeruar New Horizons do të menaxhohet bashkërisht nga Divizionet e Shkencës Planetare dhe Heliofizikës të NASA-s. Alan Stern, një shkencëtar planetar, shprehu mirënjohjen për zgjatjen e misionit dhe mbështetjen e marrë: "Dua të falënderoj të gjithë ata që na mbështetën në marrjen e NASA-s për të vazhduar eksplorimin e Brezit Kuiper me anijen e saj kozmike New Horizons - Ju e bëtë atë!"

Burimet:

– Raporti i NASA-s

– Raporti i Space.com