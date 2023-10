NASA zgjeron operacionet e anijes hapësinore New Horizons për shkencën multidisiplinare

NASA ka njoftuar zgjatjen e operacioneve për anijen e saj kozmike New Horizons deri në fund të kësaj dekade. Anija kozmike, e miratuar aktualisht për operim deri në fund të vitit fiskal 2024, do të vazhdojë misionin e saj derisa të dalë nga Brezi Kuiper, i cili pritet rreth fundit të dekadës. Ky zgjerim do të lejojë mbledhjen e të dhënave të heliofizikës ndërsa anija kozmike niset nga sistemi diellor.

Misioni i zgjeruar hap gjithashtu mundësinë e një tjetër objekti të Brezit Kuiper të fluturojë pranë, si fluturimi i suksesshëm i Arrokoth në 2019. Edhe pse aktualisht nuk ka objekte të identifikuara brenda rrezes, anija kozmike mund të kryejë një fluturim të afërt në të ardhmen nëse një objekt i tillë zbulohet .

Ky vendim vjen pasi planet fillestare për të transferuar misionin New Horizons në divizionin e heliofizikës së NASA-s u ndeshën me kundërshtimin e hetuesit kryesor të misionit, Alan Stern. Stern argumentoi se kjo lëvizje do të pengonte punën e mëtejshme në shkencën planetare nga ekipi i misionit origjinal. Misioni i ri i zgjeruar tani do të menaxhohet bashkërisht nga divizionet e heliofizikës dhe shkencës planetare të NASA-s, të financuara kryesisht nga shkenca planetare.

Zgjerimi i misionit New Horizons lejon eksplorimin e vazhdueshëm të Brezit Kuiper dhe heliosferës së jashtme, dy fusha të rëndësishme shkencore që NASA është pioniere. Pozicioni unik i anijes kozmike në sistemin diellor ofron mundësi për shkencë shumëdisiplinore dhe mund të ndihmojë në përgjigjen e pyetjeve të rëndësishme rreth heliosferës.

Megjithatë, ndikimi buxhetor i misionit të zgjatur do të duhet të vlerësohet, pasi mund të ndikojë në financimin e kërkimit dhe analizës për misione të tjera planetare. Projektet e ardhshme mund të ndikohen për shkak të alokimit të burimeve drejt misionit New Horizons.

Në përgjithësi, vendimi i NASA-s për të zgjeruar operacionet e anijes kozmike New Horizons siguron kërkime të vazhdueshme shkencore dhe potencial për zbulime të reja në rajonet e jashtme të sistemit tonë diellor.

Burimet:

– NASA zgjeron operacionet e anijes hapësinore New Horizons për shkencën multidisiplinare – NASA Science

– “Horizontet e reja që nisen nga sistemi diellor në misionin e heliofizikës” – SpaceNews