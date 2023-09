NASA simulon një paraqitje të shkurtër të galaktikës sonë në valët gravitacionale

By

Astronomët kanë përdorur të dhëna të simuluara për të siguruar një vizualizim të qiellit siç do të shfaqej në valët gravitacionale, duke ofruar një perspektivë të re për galaktikën tonë. Valët gravitacionale janë valë kozmike në hapësirë-kohë të krijuara nga objektet që rrotullohen dhe observatorët me bazë hapësinore që pritet të nisen në dekadën e ardhshme do të përmirësojnë shumë kuptimin tonë për këto fenomene.

Observatorët me bazë tokësore kanë zbuluar rreth njëqind ngjarje që nga viti 2015, që përfaqësojnë bashkimin e vrimave të zeza me masë yjore, yjeve neutron, ose të dyja. Këto sinjale janë ngjarje jetëshkurtër dhe me frekuencë të lartë që mund të ndodhin kudo në qiell dhe e kanë origjinën nga burime përtej galaktikës sonë. Megjithatë, ka shumë sisteme binare brenda Rrugës së Qumështit që përmbajnë gjithashtu objekte kompakte si xhuxhët e bardhë, yjet neutron dhe vrimat e zeza në orbita të ngushta.

Për të vëzhguar këto binare ultrakompakt (UCB), është i nevojshëm një observator hapësinor, sepse valët e tyre gravitacionale kanë frekuenca shumë të ulëta për detektorët me bazë tokësore. Antena hapësinore e ardhshme me interferometër laser (LISA), një mision i përbashkët nga NASA dhe Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA), pritet të zbulojë dhjetëra mijëra UCB. Zbulimi i më shumë UCB-ve është një nga objektivat kryesore të LISA.

Studiuesit kanë zhvilluar një teknikë për të kombinuar të dhënat e simuluara të shpërndarjes së pritshme dhe sinjalet e valëve gravitacionale nga UCB për të krijuar një pamje të gjithë qiellit të galaktikës sonë. Ky imazh është i ngjashëm me një pamje të gjithë qiellit në dritën e dukshme, infra të kuqe ose me rreze X. Vizualizimi ofron një paraqitje të shkurtër të perspektivës unike që ofrojnë valët gravitacionale në vëzhgimin e universit. Shpresojmë që versionet e ardhshme të këtij imazhi do të bëhen duke përdorur të dhëna reale LISA.

Ky studim, i botuar në The Astronomical Journal, tregon potencialin e valëve gravitacionale si një mjet i ri për studimin e kozmosit. Duke përfshirë të dhëna nga observatorët e valëve gravitacionale të bazuara në hapësirë, si LISA, astronomët mund të fitojnë njohuri të vlefshme për natyrën e sistemeve binare dhe dinamikën e objekteve në galaktikën tonë.

