NASA lëshon anijen kozmike Psyche me mision në asteroidin e mbuluar me metal të rrallë

Anija kozmike Psyche e NASA-s u nis të premten, duke filluar një udhëtim gjashtë-vjeçar drejt një asteroidi të mbuluar me metal. Ky mision shënon eksplorimin e parë të një bote të bërë kryesisht prej metali, ndryshe nga përbërja tipike shkëmbore ose e akullt e shumicës së asteroidëve. Shkencëtarët besojnë se Psyche mund të jetë mbetjet e bërthamës së një planeti të hershëm, duke ofruar njohuri të vlefshme në qendrat e paarritshme të Tokës dhe planetëve të tjerë shkëmborë.

Anija kozmike u nis nga SpaceX nga Qendra Hapësinore Kennedy e NASA-s në Florida dhe është emëruar sipas asteroidit që do të studiojë. Ai pritet të arrijë asteroidin në formë patate në vitin 2029. Psyche është më i madhi nga afërsisht nëntë asteroidët e pasur me metal të zbuluar deri më tani, i vendosur në pjesën e jashtme të brezit kryesor të asteroidëve midis Marsit dhe Jupiterit.

Shkencëtari kryesor Lindy Elkins-Tanton i Universitetit Shtetëror të Arizonës e përshkroi misionin duke thënë: “Është prej kohësh ëndrra e njerëzve për të shkuar në thelbin metalik të Tokës sonë. Dua të them, pyesni Zhyl Vernin.” Megjithatë, presioni dhe temperatura ekstreme e bëjnë të pamundur hyrjen në bërthamën e Tokës. Psyche ofron një mundësi unike për të studiuar një bërthamë metalike brenda sistemit tonë diellor.

Astronomët vlerësojnë se asteroidi është afërsisht 144 milje (232 km) në gjerësinë e tij dhe 173 milje (280 km) i gjatë. Besohet se përmban hekur, nikel dhe metale të tjera, si dhe sasi të mundshme gjurmë ari, argjendi, platini ose iridiumi. Shkencëtarët presin të vëzhgojnë krateret metalike me gjemba, shkëmbinjtë e lartë metalikë dhe rrjedhat e llavës së gërryer të veshur me metal në sipërfaqen e asteroidit.

Ky mision ka vlerë të rëndësishme shkencore pasi asteroidi mund të sigurojë njohuri mbi formimin e sistemit tonë diellor dhe t'u përgjigjet pyetjeve themelore në lidhje me origjinën e jetës në Tokë dhe banueshmërinë e planetit tonë. Duke studiuar asteroidin, shkencëtarët shpresojnë të fitojnë një kuptim më të mirë të bërthamës së hekurit të Tokës, e cila gjeneron fushën magnetike që mbron atmosferën tonë dhe mundëson jetën.

Anija kozmike do të marrë një rrugë rrethrrotullimi drejt asteroidit, duke fluturuar përtej Marsit për të fituar një nxitje të gravitetit në vitin 2026. Më pas do të arrijë asteroidin në vitin 2029 dhe do të përpiqet të hyjë në orbitë rreth tij, duke u rrotulluar deri në 47 milje (75 km) dhe e lartë deri në 440 milje (700 km). Anija kozmike do të përdorë shtytje elektrike diellore dhe një sistem komunikimi eksperimental që përdor lazer për transmetimin e të dhënave.

