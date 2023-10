Anija kozmike Psyche e NASA-s fillon udhëtimin drejt asteroidit të mbuluar me metal

Anija kozmike Psyche e NASA-s është nisur në një mision gjashtë-vjeçar për të eksploruar një asteroid të rrallë të mbuluar me metal. Ky është eksplorimi i parë ndonjëherë i një bote metalike, pasi shumica e asteroidëve zakonisht përbëhen nga shkëmbi ose akulli. Shkencëtarët besojnë se asteroidi, i quajtur Psyche, mund të jetë mbetjet e copëtuara të bërthamës së një planeti të hershëm, duke ofruar njohuri të vlefshme në qendrat e paarritshme të Tokës dhe planetëve të tjerë shkëmborë.

Anija kozmike u nis nga SpaceX nga Qendra Hapësinore Kennedy e NASA-s dhe do të arrijë në asteroidin në formë patate në vitin 2029. Psyche është më i madhi nga nëntë asteroidët e njohur të pasur me metal, që orbiton në pjesën e jashtme të brezit kryesor të asteroideve midis Marsit dhe Jupiteri. Zbulimi i tij në 1852 çoi në emrin e tij, i cili u frymëzua nga perëndeshë magjepsëse e shpirtit në mitologjinë greke.

Shkencëtari kryesor Lindy Elkins-Tanton nga Universiteti Shtetëror i Arizonës shpjegoi se eksplorimi i bërthamës metalike të Tokës ka qenë prej kohësh një ëndërr për njerëzit, por aktualisht është e pamundur për shkak të presionit dhe temperaturës ekstreme. Megjithatë, Psyche ofron një mundësi për të studiuar një bërthamë metalike brenda sistemit tonë diellor.

Asteroidi parashikohet të jetë rreth 144 milje i gjerë dhe 173 milje i gjatë, që besohet të jetë i pasur me hekur, nikel dhe metale të tjera, ndoshta së bashku me sasi të vogla të metaleve të çmuara si ari, argjendi, platini ose iridiumi. Anija kozmike do të udhëtojë mbi 2 miliardë milje, duke arritur në Psyche dhe potencialisht do të rrotullohet rreth saj në distanca të ndryshme deri të paktën në vitin 2031.

Ky mision ka vlerë të rëndësishme shkencore, pasi asteroidi mendohet të jetë një bllok ndërtimi planetar nga sistemi i hershëm diellor. Ai mund të sigurojë njohuri mbi shfaqjen e jetës në Tokë dhe faktorët që e bëjnë planetin tonë të banueshëm. Për më tepër, të kuptuarit e vetive të bërthamës metalike të asteroidit do të kontribuojë në njohuritë tona për fushën magnetike të Tokës, e cila mbron atmosferën tonë dhe mundëson jetë.

Anija kozmike do të përdorë shtytje elektrike diellore dhe një sistem komunikimi eksperimental për të transmetuar sasi të mëdha të dhënash përsëri në Tokë, duke revolucionarizuar potencialisht transmetimin e të dhënave nga hapësira e thellë. Pavarësisht vonesave, misioni më në fund është duke u zhvilluar dhe pritet të japë informacion të paprecedentë për këtë botë metalike.

