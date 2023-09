Sonda diellore Parker e NASA-s i mbijeton shpërthimit të fuqishëm diellor

By

Sonda Diellore Parker e NASA-s, një anije kozmike e krijuar për të ekzaminuar nga afër sjelljen e diellit, kohët e fundit fluturoi dhe i mbijetoi një prej nxjerrjeve masive koronale (CME) më të fuqishme të regjistruara ndonjëherë. Pamjet e rralla të ngjarjes diellore u publikuan nga Laboratori i Fizikës së Aplikuar i Universitetit Johns Hopkins.

Një nxjerrje në masë koronale është një shpërthim i gazit super të nxehtë, ose plazmës, nga sipërfaqja e diellit. Mund të ketë pasoja të rëndësishme në Tokë, duke përfshirë rrezikimin e satelitëve, ndërprerjen e teknologjive të komunikimit dhe navigimit, madje edhe rrëzimin e rrjeteve të energjisë. Në vitin 1989, një CME e fuqishme shkaktoi një ndërprerje masive në Québec, Kanada.

Sonda diellore Parker, e pajisur me një mburojë të fortë nxehtësie, kaloi afërsisht dy ditë duke vëzhguar CME, duke u bërë anija e parë kozmike ndonjëherë që fluturoi përmes një shpërthimi të fuqishëm diellor pranë diellit. Sonda duroi shpërthimin intensiv të rrezatimit dhe doli nga shpërthimi i padëmtuar.

Shkencëtarët po përdorin të dhëna nga Sonda Diellore Parker, së bashku me vëzhgimet nga anijet e tjera kozmike dhe teleskopët, për të kuptuar më mirë sjelljen e CME-ve dhe fenomeneve të tjera të motit hapësinor, siç janë ndezjet diellore. Kjo njohuri do të ndihmojë në parashikimin dhe përgatitjen për ngjarjet potencialisht shkatërruese të motit në hapësirë ​​në të ardhmen.

Misioni i sondës diellore Parker do të vazhdojë, me anijen kozmike që pritet të arrijë shpejtësinë 430,000 mph dhe të vijë brenda 3.9 milionë milje nga dielli në vitin 2024. Këto vëzhgime do të kontribuojnë në përmirësimin e parashikimeve të ndikimit të nxjerrjeve diellore në Tokë, duke lejuar përgatitje më të mirë dhe strategji zbutëse.

[Përkufizimi: Nxjerrja e masës koronale (CME) – një shpërthim i gazit super të nxehtë, ose plazmës, nga sipërfaqja e diellit.]

[Burimi: Laboratori i Fizikës së Aplikuar i Universitetit Johns Hopkins]

[Burimi: NASA]