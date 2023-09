Shembulli më i madh i asteroidit ende: Osiris-Rex i NASA-s përfundon misionin e tij

Anija kozmike Osiris-Rex e NASA-s do të japë mostrën më të madhe të asteroidit deri më sot, duke mbyllur një mision shtatëvjeçar. Të dielën, anija kozmike do të fluturojë pranë Tokës dhe do të lëshojë të paktën një filxhan rrënojash që ka rrëmbyer nga asteroidi Bennu. Kapsula e mostrës do të hidhet me parashutë në shkretëtirën e Jutas, ndërsa anija mëmë zmadhohet për të eksploruar një asteroid tjetër.

Shkencëtarët presin të marrin rreth 250 gram guralecë dhe pluhur nga Bennu, që është dukshëm më shumë se sasia e vogël e mbledhur nga Japonia nga dy asteroidë të tjerë. Këto mostra asteroidi veprojnë si kapsula kohore të ruajtura, duke ofruar njohuri të vlefshme për formimin e sistemit tonë diellor dhe origjinën e jetës në Tokë.

Osiris-Rex, i cili u nis në vitin 2016, mbërriti në Bennu në vitin 2018 dhe kaloi dy vjet duke studiuar asteroidin përpara se të përpiqej të mblidhte mostra. Gjatë mbledhjes së mostrës, anija kozmike u përball me disa sfida, duke përfshirë një kapak të bllokuar që bëri që një pjesë e materialit të mbledhur të derdhej në hapësirë. Megjithatë, mostrat e mbetura u siguruan me sukses në kapsulë.

Bennu, i zbuluar në vitin 1999, besohet të jetë një mbetje e një asteroidi më të madh që u përplas me një shkëmb tjetër hapësinor. Ai ka përafërsisht një të tretën e një milje të gjerë dhe është i mbuluar me një terren të zi të thyer të mbushur me gurë. Duke studiuar Bennu nga afër, shkencëtarët shpresojnë të marrin informacion të vlefshëm që mund të ndihmojë në zhvillimin e strategjive për të devijuar asteroidin nëse rruga e tij përbën një kërcënim për Tokën në të ardhmen.

Osiris-Rex do të lëshojë kapsulën e mostrës nga një distancë prej 63,000 miljesh dhe katër orë më vonë, ajo do të zbresë në Utah Test and Training Range. Kapsula, me përmasa afërsisht 3 metra të gjerë dhe 1.6 metra të gjatë, do të zbresë me një shpejtësi prej 27,650 mph përpara se parashuta ta ngadalësojë atë për një ulje të butë. Pasi kapsula të merret, ajo do të transportohet në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s në Hjuston për analizë.

Ky mision shënon kthimin e tretë të mostrës së NASA-s nga hapësira e thellë, me misionet e mëparshme që nxjerrin grimcat e erës diellore, pluhurin e kometës dhe kokrrat mikroskopike nga asteroidët. Agjencia planifikon të zbulojë publikisht përmbajtjen e kampionit Bennu më 11 tetor. Këtë vjeshtë, NASA do të nisë edhe dy misione të tjera asteroidi, duke avancuar më tej kuptimin tonë për këto trupa qiellorë dhe rëndësinë e tyre në studimin e sistemit tonë diellor.

