Anija kozmike Osiris-Rex e NASA-s do të japë mostrën më të madhe deri tani nga një asteroid

Në një përfundim emocionues të një kërkimi shtatë-vjeçar, anija kozmike Osiris-Rex e NASA-s është planifikuar të fluturojë pranë Tokës të dielën dhe të lëshojë një kapsulë mostër që përmban të paktën një filxhan rrënojash të mbledhura nga asteroidi Bennu. Ky do të jetë mostra më e madhe e marrë ndonjëherë nga një asteroid, me shkencëtarët që parashikojnë të marrin rreth 250 gramë guralecë dhe pluhur. Kjo është dukshëm më shumë se sasia e sjellë nga Japonia nga dy asteroidë të tjerë.

Asteroidi Bennu, i zbuluar në vitin 1999, besohet të jetë një mbetje e një asteroidi më të madh që u përplas me një shkëmb tjetër hapësinor. Është rreth një e treta e një milje e gjerë dhe ka një sipërfaqe të zezë, të thyer të mbushur me gurë. Shkencëtarët besojnë se Bennu përmban mbetje nga sistemi i hershëm diellor, duke ofruar njohuri të vlefshme për origjinën e Tokës dhe vetë jetës.

Osiris-Rex nisi misionin e tij në vitin 2016 dhe mbërriti në Bennu në vitin 2018. Pas studimit të kujdesshëm të asteroidit për dy vjet, anija kozmike preku shkurtimisht sipërfaqen e tij dhe thithi pluhur dhe guralecë duke përdorur një vakum. Megjithatë, kapaku i kolektorit të mostrës u bllokua, duke shkaktuar humbjen e disa gurëve në hapësirë. Sasia e saktë e materialit në kapsulën e mostrës do të dihet vetëm pasi të hapet.

Kapsula e mostrës do të lëshohet nga Osiris-Rex katër orë përpara se të prekë në shkretëtirën e Jutës. Pas një zbritjeje me parashutë, kapsula do të dërgohet në një laborator të pastër në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s në Hjuston për të shmangur kontaminimin e kryqëzuar. Mostrat do të trajtohen me kujdes maksimal në dhoma të specializuara të pastra për të parandaluar çdo ndotje. NASA planifikon të zbulojë publikisht përmbajtjen e mostrës më 11 tetor.

Ky mision është pjesë e asaj që NASA po e quan "Vjeshta e asteroideve", ku ndodhin disa momente historike të lidhura me asteroidët. Këto përfshijnë nisjen e anijes kozmike Psyche, e cila do të studiojë një asteroid metalik, më 5 tetor, dhe takimin e anijes kozmike Lucy me një asteroid në brezin kryesor të asteroidëve më 1 nëntor. Këto misione do të kontribuojnë në të kuptuarit tonë të asteroideve dhe sistemi i hershëm diellor.

Ky është misioni i tretë i kthimit të mostrës së NASA-s nga hapësira e thellë, me misionet e mëparshme që nxjerrin grimcat e erës diellore dhe pluhurin e kometës. Japonia gjithashtu ka kthyer me sukses mostrat nga një asteroid në vitin 2010. Këto mostra shërbejnë si kapsula kohore nga ditët e para të sistemit tonë diellor dhe ofrojnë njohuri të vlefshme për origjinën tonë kozmike.

Burimet:

- [burimi 1]

- [burimi 2]