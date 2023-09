Anija kozmike Osiris-Rex e NASA-s kthehet me kampion asteroid

Një anije kozmike e NASA-s do të dërgojë mostrën e saj më të madhe të asteroidit në Tokë të hënën. Anija kozmike Osiris-Rex do të lëshojë të paktën një filxhan rrënojash që mblodhi nga asteroidi Bennu, duke shënuar fundin e një misioni shtatë-vjeçar. Shkencëtarët parashikojnë të marrin rreth 250 g guralecë dhe pluhur, dukshëm më shumë se misionet e mëparshme të mostrës së asteroideve. Këto mostra konsiderohen si kapsula kohore nga sistemi i hershëm diellor dhe mund të ndihmojnë studiuesit të kuptojnë origjinën e Tokës dhe vetë jetës.

Misioni Osiris-Rex ka parë shumë sfida gjatë rrugës, duke përfshirë një kapak të bllokuar që bëri që disa nga mostrat të derdheshin në hapësirë. Megjithatë, anija kozmike arriti të marrë materiale të mjaftueshme për analiza. Bennu, asteroidi që anija kozmike vizitoi, besohet se përmban mbetje të formimit të sistemit diellor 4.5 miliardë vjet më parë. Ky mision i ka lejuar shkencëtarët të studiojnë Bennu nga afër dhe të mbledhin të dhëna të vlefshme që mund të ndihmojnë me strategjitë e devijimit nëse asteroidi do të përbënte një kërcënim për Tokën në të ardhmen.

Kapsula e mostrës do të lëshohet nga anija kozmike Osiris-Rex, e cila më pas do të vazhdojë të eksplorojë një asteroid tjetër. Kapsula do të hyjë në atmosferën e Tokës dhe do të hidhet me parashutë në shkretëtirën e Jutës, ku do të transportohet në një laborator të pastër në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s për analizë. Laboratori do të jetë i kufizuar për të trajtuar vetëm rrënojat Bennu për të shmangur kontaminimin e kryqëzuar. NASA planifikon të zbulojë publikisht pasurinë e asteroidit më 12 tetor.

Ky mision është pjesë e asaj që NASA e quan "Asteroid Autumn", me misione të shumta asteroide që do të zhvillohen këtë vjeshtë. Pas misionit Osiris-Rex, një tjetër anije kozmike me emrin Psyche do të nisë për të studiuar një asteroid metalik. Anija kozmike Lucy e NASA-s do të ndeshet gjithashtu me asteroidin e saj të parë përpara se të nisë një turne në asteroidët trojanë që rrotullohen rreth Jupiterit.

Burimi: Associated Press

Përkufizime:

– Anija kozmike Osiris-Rex: Një anije kozmike e NASA-s që u nis në vitin 2016 me synimin për të mbledhur mostra nga asteroidi Bennu.

– Bennu: Një asteroid që u zbulua në vitin 1999 dhe besohet se përmban mbetje nga sistemi i hershëm diellor.

– Vjeshta e asteroideve: Nofka që i është dhënë sezonit të vjeshtës 2020, gjatë së cilës po zhvillohen misione të shumta asteroidësh.

– NASA: Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës, ​​agjencia qeveritare e Shteteve të Bashkuara përgjegjëse për programin e hapësirës civile të vendit.

Burimet:

– Associated Press: [lidhja e burimit]

– NASA: [lidhja e burimit]