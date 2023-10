NASA publikon imazhe të detajuara të hënës së Jupiterit Io dhe zbulon veçori të reja në atmosferën e Jupiterit

By

NASA ka zbuluar imazhe të detajuara të Io, një nga afërsisht 90 hënat e Jupiterit, të kapur nga sonda Juno gjatë një fluturimi të fundit. Io njihet si bota më aktive vullkanike në Sistemin Diellor, me qindra vullkane që mbulojnë sipërfaqen e saj. Këto shpërthime vullkanike mund të vërehen nga Toka duke përdorur teleskopë të mëdhenj, madje ka edhe liqene me llavë silikate të shkrirë në sipërfaqen e hënës.

Imazhet nga sonda Juno shfaqin sipërfaqen rrotulluese të Io-s, e theksuar me njolla të mëdha të kuqe të shkrirë. Io përjeton një tërheqje gravitacionale midis Jupiterit dhe dy hënave të tjera të tij, Europa dhe Ganymede, duke rezultuar në shtrirje dhe shtrydhje të vazhdueshme. Këto veprime besohet të jenë të lidhura me shpërthimet e shpeshta nga vullkanet e tij të shumta. Në dhjetor, Juno do të kthehet për të vëzhguar Io në një distancë më të afërt prej vetëm 1,500 kilometrash mbi sipërfaqen e saj.

Përveç imazheve të Io-s, NASA ka bërë një zbulim novator për atmosferën e Jupiterit. Duke shfrytëzuar të dhënat nga teleskopi James Webb NIRCam, studiuesit identifikuan një rrymë avionësh me shpejtësi të lartë që përfshin mbi 4,800 kilometra pak mbi ekuatorin e Jupiterit. Ky rrymë avionësh udhëton me një shpejtësi mbresëlënëse prej 515 kilometrash në orë, dyfishi i erërave të qëndrueshme të një uragani të kategorisë 5 në Tokë. E vendosur në stratosferën e poshtme të planetit, ky zbulim hedh dritë mbi natyrën e trazuar të atmosferës së Jupiterit.

Imazhet e Jupiterit duken ndryshe nga tonet e njohura portokalli të errët dhe krem. Këto imazhe janë marrë duke përdorur instrumentin NIRCam dhe Mid-InfraRed, duke kapur gjatësi vale infra të kuqe që variojnë nga 0.6 në 28 mikron. Duke bllokuar dritën e objektit më të shndritshëm, astronomët ishin në gjendje të kapnin objektet më të zbehta rreth tij. Çdo imazh është marrë duke përdorur filtra të ndryshëm për të kapur gjatësi vale të ndryshme, dhe shtresat e këtyre imazheve janë kombinuar për të krijuar imazhin përfundimtar me ngjyrë.

Në këto imazhe, pikat dhe vijat e bardha të shndritshme përfaqësojnë majat e reve në lartësi të madhe të stuhive konvektive të kondensuar, ndërsa pjesët e kuqe paraqesin aurorat që shtrihen mbi polet veriore dhe jugore të planetit.

Burimet:

– NASA (artikulli burimor)

– Universiteti i Vendit Bask në Bilbao, Spanjë (Ricardo Hueso, autori kryesor i gjetjeve)