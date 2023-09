Anija kozmike e NASA-s do të japë mostrën më të madhe të asteroidit ende

Anija kozmike OSIRIS-REx e NASA-s do të dërgojë në Tokë të dielën kampionin më të madh të mbledhur ndonjëherë nga një asteroid. Pas një misioni shtatë-vjeçar, anija kozmike do të lëshojë të paktën një filxhan rrënojash që ka rrëmbyer nga asteroidi Bennu. Ky mostër pritet të peshojë rreth 250 g (0.5 lb) guralecë dhe pluhur, dukshëm më shumë se lugë çaji ose më shumë e sjellë nga Japonia nga dy asteroidë të tjerë.

Ky dërgim është një moment historik i rëndësishëm në eksplorimin e hapësirës pasi asnjë vend tjetër nuk ka marrë me sukses copa asteroidësh. Këto kapsula kohore të ruajtura nga sistemi i hershëm diellor mbajnë informacion të vlefshëm për origjinën e Tokës dhe jetës. Duke studiuar këto mostra asteroidi, shkencëtarët synojnë të fitojnë njohuri mbi proceset që çuan në formimin e planetit tonë.

Anija kozmike OSIRIS-REx nisi misionin e saj prej 1 miliard dollarësh në 2016 dhe arriti në Bennu në 2018. Ajo kaloi dy vjet duke fluturuar rreth asteroidit, duke kërkuar vendin më të mirë për të mbledhur mostra. Në vitin 2020, anija kozmike preku me sukses sipërfaqen e Bennu dhe përdori një vakum për të thithur pluhurin dhe guralecat. Një pjesë e materialit u largua në hapësirë ​​për shkak të një kapaku të bllokuar, por mostrat e mbetura u siguruan në një kapsulë.

Bennu, i zbuluar në vitin 1999, është afërsisht gjysmë kilometri i gjerë dhe besohet të jetë një mbetje e një asteroidi shumë më të madh. Sipërfaqja e saj e zezë e thyer është e mbuluar me gurë dhe shkencëtarët besojnë se ajo mban mbetje nga formimi i sistemit diellor 4.5 miliardë vjet më parë. Ai gjithashtu përbën një kërcënim potencial për Tokën, pasi mund të afrohet mjaftueshëm për t'u përplasur me planetin tonë në 2182. Studimi i Bennu do të kontribuojë në kuptimin tonë të metodave të mundshme për të devijuar asteroidë të tillë nëse është e nevojshme.

Pas mbërritjes së saj, kapsula e mostrës do të lëshohet nga anija kozmike OSIRIS-REx dhe do të hidhet me parashutë në shkretëtirën e Jutas. Më pas do të transportohet në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s në Hjuston për analizë. Mostrat do të trajtohen me protokolle strikte për të shmangur kontaminimin dhe do të studiohen në një laborator të dedikuar në qendër.

Përveç misionit OSIRIS-REx, NASA ka dy misione të tjera asteroide në vazhdim. Këto misione, Psyche dhe Lucy, do të kontribuojnë në kuptimin tonë të formimit dhe përbërjes së asteroideve. Aftësia e NASA-s për të marrë dhe studiuar këto mostra të çmuara asteroidi na lejon të zbulojmë misteret e sistemit tonë diellor dhe origjinën e jetës në Tokë.

(Burimet: NASA, ABC News)