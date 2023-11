Një asteroid potencialisht shkatërrues që i afrohet tokës: 2007 FT3

By

Shkencëtarët në NASA kanë identifikuar së fundmi një asteroid të quajtur 2007 FT3 që mund të përbëjë një kërcënim për Tokën në të ardhmen e afërt. Edhe pse kjo nuk është hera e parë që NASA zbulon një objekt të tillë, ai nxjerr në pah vigjilencën e vazhdueshme që kërkohet në gjurmimin e asteroideve pranë Tokës (NEA) dhe kometave afër Tokës (NECs) që kanë potencialin të shkaktojnë dëme të konsiderueshme nëse nuk kontrollohen.

2007 FT3 fillimisht u vëzhgua në vitin 2007, por për fat të keq, astronomët humbën gjurmët e trajektores së tij menjëherë pas kësaj. Me një hark vëzhgimi prej vetëm 1.2 ditësh, vëzhgimet e synuara nuk arritën të rikuperonin asteroidin dhe ai mbeti i paparë deri më tani. Rishfaqja e mundshme e 2007 FT3 ka ngritur shqetësime për ndikimin e tij në Tokë.

Sipas NASA-s, FT2007 3 ka afërsisht një shans 0.0000087 për qind (ose 1 në 11.5 milionë) për të goditur Tokën në tetor 2024. Ekziston gjithashtu një mundësi e veçantë e ndikimit në mars 2024, me një probabilitet prej 0.0000096 për qind (ose 1 në 10 milion). Në secilin skenar, asteroidi mund të lëshojë energji ekuivalente me shpërthimin e 2.6 miliardë tonëve TNT.

Ndërsa të dyja ndikimet e mundshme do të rezultonin në shkatërrim të konsiderueshëm rajonal, niveli i dëmit nuk do të ishte globalisht katastrofik. NASA parashikon që 2007 FT3 ka më shumë gjasa të godasë më 5 tetor 2024, por ka edhe asteroidë të tjerë që afrohen, si 29075 (1950 DA), që potencialisht mund të shkaktojnë shkatërrim të ngjashëm.

Është e rëndësishme të theksohet se Qendra e NASA-s për Studimet e Objekteve Afër Tokës (CNEOS) gjurmon vazhdimisht AKM-të e njohura dhe monitoron trajektoret e tyre. Kjo përpjekje e vazhdueshme synon të identifikojë kërcënimet e mundshme dhe të krijojë metoda të përshtatshme për të shmangur çdo përplasje katastrofike. Ndërsa probabiliteti i përplasjes së një asteroidi me Tokën mbetet i ulët, shkencëtarët mbeten vigjilentë në ndjekjen e tyre për të kuptuar këto trupa qiellorë dhe për të mbrojtur planetin tonë.

FAQ:

Pyetje: A ka një shans të lartë që asteroidi 2007 FT3 të godasë Tokën në vitin 2024?

Përgjigje: NASA vlerëson probabilitetin të jetë afërsisht 0.0000087 përqind ose 1 në 11.5 milion.

Pyetje: Cilat do të ishin pasojat e mundshme nëse 2007 FT3 do të godiste Tokën?

Përgjigje: Asteroidi ka potencialin të lëshojë energji ekuivalente me shpërthimin e 2.6 miliardë tonëve TNT, duke rezultuar në shkatërrim rajonal, por jo në katastrofë globale.

Pyetje: A ka ndonjë asteroid tjetër që paraqet kërcënim aktualisht?

Përgjigje: Po, një asteroid i tillë është 29075 (1950 DA), me një shans 0.0029 përqind ose 1 në 34,500 për të goditur Tokën më 16 mars 2880.

Pyetje: Si po e trajton NASA këtë kërcënim të mundshëm?

A: Qendra e NASA-s për Studimet e Objekteve Afër Tokës (CNEOS) monitoron nga afër asteroidet dhe kometat e njohura pranë Tokës, duke gjurmuar trajektoret e tyre dhe duke zhvilluar strategji për të parandaluar përplasjet katastrofike.