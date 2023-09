Zbulimi i ri sugjeron një oqean të mundshëm uji në planetin e largët

By

përmbledhje:

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim të ri emocionues që lë të kuptohet për ekzistencën e një oqeani ujor në K2-18 b, një ekzoplanet masiv që ndodhet shumë vite dritë larg nga Toka. Ndërsa mbetet e pasigurt nëse ky oqean mund të mbështesë jetën, zbulimi ka hapur mundësi intriguese për botët e banueshme përtej sistemit tonë diellor. Zbulimi u bë nga astronomët në Universitetin e Kembrixhit, të cilët analizuan të dhënat nga teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s. Ata zbuluan praninë e metanit dhe dioksidit të karbonit në atmosferën e planetit, duke treguar mundësinë e një sipërfaqeje të mbuluar nga oqeani nën një atmosferë të pasur me hidrogjen. Studiuesit vëzhguan gjithashtu një sinjal më të dobët që mund të sugjeronte praninë e sulfidit dimetil, një molekulë e prodhuar nga jeta në Tokë. Megjithatë, nevojiten vëzhgime të mëtejshme për të konfirmuar këtë gjetje. Ekipi sqaroi se përmasat dhe temperatura e madhe e K2-18 b mund ta bëjnë atë të banueshëm, me një mantel të mundshëm akulli me presion të lartë dhe një oqean që është shumë i nxehtë. Pavarësisht këtyre paralajmërimeve, zbulimi thekson rëndësinë e marrjes parasysh të mjediseve të ndryshme të banueshme në kërkimin e jetës jashtëtokësore.

Përkufizime:

– Ekzoplanet: Një planet që rrotullohet rreth një ylli jashtë sistemit tonë diellor.

– Metani: Një përbërje kimike e përbërë nga një atom karboni dhe katër atome hidrogjeni.

– Dioksidi i karbonit: Një gaz pa ngjyrë i përbërë nga një atom karboni dhe dy atome oksigjeni.

– Sulfidi dimetil: Një molekulë e emetuar nga fitoplanktoni në mjediset detare dhe potencialisht e lidhur me aktivitetin biologjik.

Burimet: Universiteti i Kembrixhit, NASA

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim të ri që lë të kuptohet për një oqean të mundshëm ujor në një ekzoplanet masiv të quajtur K2-18 b, i vendosur shumë vite dritë larg nga Toka. Ky zbulim u bë pas ekzaminimit të të dhënave nga teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s, i cili vëzhgoi planetin në konstelacionin e Luanit. Studiuesit zbuluan praninë e metanit dhe dioksidit të karbonit në atmosferën e K2-18 b, duke sugjeruar ekzistencën e një sipërfaqeje të mbuluar nga oqeani nën një atmosferë të pasur me hidrogjen. Megjithatë, zbulimi nuk garanton banueshmërinë e planetit.

Studiuesit zbuluan gjithashtu një sinjal më të dobët që mund të tregojë potencialisht praninë e sulfidit dimetil, një molekulë që prodhohet vetëm nga jeta në Tokë. Megjithatë, ky zbulim ende nuk është konfirmuar, dhe vëzhgime të mëtejshme do të kryhen duke përdorur teleskopin Webb. Përmasat e mëdha dhe temperatura e lartë e planetit e bëjnë atë të pamundur që të jetë i banueshëm, me brendësinë e tij që potencialisht përmban një mantel akulli me presion të lartë dhe një sipërfaqe oqeani që është shumë e nxehtë.

Ndërsa provat e mëparshme të avullit të ujit janë gjetur në ekzoplanetë të tjerë, ky zbulim ofron njohuri të vlefshme për planetët përtej sistemit tonë diellor. Astronomët besojnë se K2-18 b mund të jetë potencialisht një ekzoplanet "Hycean", një botë oqeanike që mund të strehojë jetë. Këto gjetje theksojnë nevojën për të marrë në konsideratë një sërë mjedisesh të banueshme në kërkimin e jetës jashtëtokësore.

