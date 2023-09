NASA njofton zbulimin emocionues të oqeanit të mundshëm të ujit dhe shenjave të jetës në ekzoplanet

Shkencëtarët në NASA kanë bërë një zbulim intrigues duke përdorur teleskopin James Webb, duke shikuar 120 vite dritë larg nga Toka në konstelacionin e Luanit. Ata kanë gjetur një oqean të mundshëm me ujë të rrallë në një ekzoplanet gjigant të njohur si K2-18 b. Ky ekzoplanet, pothuajse nëntë herë më i madh se masa e Tokës, është ajo që shkencëtarët e quajnë një botë Hycean, që do të thotë se ka potencialin të zotërojë një atmosferë të pasur me hidrogjen dhe një sipërfaqe të mbuluar nga oqeani.

Vëzhgimet e NASA-s mbi atmosferën e planetit kanë dhënë prova për të mbështetur mundësinë e një bote oqeanike. Bollëku i metanit dhe dioksidit të karbonit, së bashku me mungesën e amoniakut, sugjeron se mund të ketë një oqean uji nën një atmosferë të pasur me hidrogjen në K2-18 b.

Në një gjetje edhe më të jashtëzakonshme, është lënë të kuptohet prania e një molekule të quajtur dimetil sulfid (DMS), e cila, në Tokë, prodhohet vetëm nga jeta. Megjithatë, kërkohet hetim i mëtejshëm për të konfirmuar praninë e DMS dhe rëndësinë e tij në lidhje me potencialin për jetë në ekzoplanet.

Ndërsa kjo nuk është hera e parë që indikacionet e ujit janë gjetur në planetë të tjerë, shkencëtarët janë ende të ngazëllyer për këtë zbulim. Është e rëndësishme të merren parasysh mjedise të ndryshme të banueshme kur kërkoni jetë diku tjetër, siç thekson ky zbulim. Botët më të mëdha Hycean, si K2-18 b, janë dukshëm më të favorshme për vëzhgimet atmosferike sesa planetët më të vegjël shkëmborë.

I vendosur në zonën e banueshme të yllit xhuxh të ftohtë K2-18, ky ekzoplanet ka potencialin që uji i lëngshëm të ekzistojë në sipërfaqen e tij. Megjithatë, kushtet e tij oqeanike mund të jenë shumë të nxehta për të mbështetur jetën. Brendësia e ekzoplanetit ka të ngjarë të përmbajë një mantel akulli me presion të lartë, të ngjashëm me Neptunin, me një atmosferë më të hollë të pasur me hidrogjen.

Zbulimi i këtij oqeani potencial ujor dhe shenjave të jetës në K2-18 b u mundësua nga teknologjia e avancuar e teleskopit James Webb. Ai siguroi një analizë më të detajuar në krahasim me teleskopët e mëparshëm, duke i lejuar shkencëtarët të studionin një pjesë të dritës së yllit ndërsa kalonte nëpër atmosferën e ekzoplanetit.

Ky zbulim emocionues shton arritjet e jashtëzakonshme të teleskopit James Webb, i cili ka ofruar njohuri të paprecedentë mbi origjinën e universit dhe ka ofruar imazhe me rezolucion të lartë të botëve të largëta dhe strukturave të tyre përreth.