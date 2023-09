Roveri Perseverance i NASA-s prodhon me sukses oksigjen në Mars

Roveri Perseverance i NASA-s ka përmbushur misionin e tij për të krijuar oksigjen në Mars duke përdorur një eksperiment të quajtur Eksperimenti i përdorimit të burimeve të oksigjenit në Mars (MOXIE). Ky demonstrim i suksesshëm mund të hapë rrugën që astronautët e ardhshëm të kenë një burim të qëndrueshëm ajri që merr frymë dhe madje të prodhojnë karburant raketash për një udhëtim kthimi në Tokë.

Një nga sfidat me të cilat përballen astronautët në Mars është mungesa e ajrit të frymëmarrjes. Ndryshe nga Toka, e cila ka afërsisht 21 për qind oksigjen në atmosferën e saj, Marsi ka më pak se një për qind oksigjen dhe përbëhet kryesisht nga dioksidi i karbonit. MOXIE, një instrument me madhësi mikrovalë në bordin e roverit Perseverance, përdor një pajisje elektrolizuese për të nxjerrë oksigjenin nga atmosfera marsiane duke ndarë grimcat e dioksidit të karbonit. Kjo rezulton në prodhimin e oksigjenit të pastër dhe produkteve të mbeturinave si monoksidi i karbonit.

Që kur roveri u ul në Kraterin Jezero në Mars në vitin 2021, MOXIE ka kryer eksperimente me ndërprerje, me xhirimin përfundimtar të përfunduar muajin e kaluar. Ai ishte në gjendje të prodhonte oksigjen me një shpejtësi prej afërsisht 12 gram në orë, duke grumbulluar gjithsej 122 gram në përgjithësi. Kjo sasi, e barabartë me atë që një qen i vogël merr frymë në 10 orë, i tejkaloi pritshmëritë fillestare të shkencëtarëve dhe kishte një pastërti prej të paktën 98 për qind.

Oksigjeni i gjeneruar nga MOXIE jo vetëm që ofron potencialin për ajër të frymëmarrjes, por gjithashtu mund të jetë një përbërës jetik në prodhimin e karburantit të raketave. Pa këtë lëndë djegëse, astronautët do të bllokoheshin në Mars ose do të mbështeteshin në misionet e furnizimit nga Toka. NASA vlerëson se astronautët e ardhshëm do të kenë nevojë për rreth 25 deri në 30 ton oksigjen për të krijuar karburantin e nevojshëm për një udhëtim kthimi.

Suksesi i NASA-s me MOXIE demonstron mundësinë e nxjerrjes së oksigjenit nga atmosfera e Marsit dhe thekson rëndësinë e zhvillimit të teknologjive që përdorin burimet në planetë të tjerë. Krijimi i një pranie afatgjatë hënore, ndërtimi i një ekonomie hënore dhe përfundimisht nisja e një fushate eksplorimi njerëzor në Mars varet nga zhvillimi dhe testimi i teknologjive të tilla.

Kjo arritje nga roveri Perseverance shënon një moment historik të rëndësishëm në kërkimin e njerëzimit për eksplorimin dhe kolonizimin e hapësirës. Me potencialin për prodhimin e oksigjenit dhe karburantit të raketave në Mars, ëndrra për një prani të përhershme njerëzore në sistemin diellor është më afër realizimit.

Burimet:

– Këmbëngulja Mars Rover i NASA-s (@NASAPersevere)

– Zëvendës Administratorja e NASA-s, Pam Melroy