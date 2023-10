Rreziku i asteroideve pranë Tokës: Përpjekjet e Mbrojtjes Planetare të NASA-s

By

Divizioni i Mbrojtjes Planetare i NASA-s është përgjegjës për monitorimin dhe zbulimin e asteroidëve që potencialisht mund të godasin Tokën dhe të shkaktojnë shkatërrim të gjerë. Ndërsa detyra mund të duket e frikshme, përparimet e fundit në teknologji kanë bërë të mundur gjurmimin dhe identifikimin e këtyre objekteve afër Tokës.

Infografia e fundit e publikuar nga NASA hedh dritë mbi popullsinë aktuale të asteroidëve afër Tokës. Që nga gushti 2023, ka rreth 32,000 asteroidë të njohur në afërsi të planetit tonë. Zbulimi i këtyre asteroidëve është sfidues, pasi ata nuk lëshojnë dritën e tyre. Në vend të kësaj, teleskopët mbështeten në dritën e diellit që reflekton nga sipërfaqet e tyre për t'i dalluar ato.

Përpjekja për të gjetur dhe gjurmuar këta asteroidë ka qenë mbresëlënëse, me mbi 405 milionë vëzhgime të paraqitura nga astronomët amatorë dhe profesionistë në Qendrën e Planetit të Vogël, një qendër qendrore e strategjisë së mbrojtjes planetare të NASA-s. Megjithatë, infografika zbulon një fakt shqetësues: nga ata 32,000 asteroidë afër Tokës, më shumë se 10,000 janë më të mëdhenj se 140 metra në diametër. Nëse ndonjë nga këto do të përplasej me Tokën, ata potencialisht mund të fshinin qytete të tëra.

Për të vënë në perspektivë shkallën e shkatërrimit, meteori Chelyabinsk që goditi Rusinë në 2013 u vlerësua të ishte më së shumti 20 metra në diametër. Një asteroid shtatë herë më i madh se kjo madhësi do të ishte edhe më shkatërrues, me gjasë që të arrinte në tokë dhe të shkaktonte shkatërrim të gjerë. Në varësi të vendndodhjes së tij, një asteroid i tillë mund të marrë miliona jetë.

Pavarësisht mungesës aktuale të asteroidëve të njohur në një kurs përplasjeje me Tokën, statistika më alarmante në infografikë është se ekspertët e NASA-s besojnë se ne kemi zbuluar vetëm më pak se gjysmën e asteroidëve afër Tokës të kësaj madhësie. Është vlerësuar se ka më shumë se 14,000 asteroidë 140 metra të gjerë për t'u identifikuar, së bashku me rreth 50 asteroidë 1 kilometër të gjerë.

Komuniteti i mbrojtjes planetare, i përbërë nga organizata të ndryshme, është i përkushtuar për të përmirësuar të kuptuarit tonë për këto kërcënime të mundshme. Infografia shërben si një kujtesë e urgjencës për të vazhduar kërkimin dhe gjurmimin e këtyre asteroidëve afër Tokës. Çdo përpjekje, duke përfshirë shpërndarjen e informacionit përmes infografikës, mund të ndihmojë në frymëzimin e individëve për t'u bashkuar me gjuetinë për këto objekte qiellore potencialisht të rrezikshme.

Burimi: Universe Today