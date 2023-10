Shembulli OSIRIS-REx i NASA-s i asteroidit Bennu zbulon dëshmi të blloqeve ndërtuese të jetës

Anija kozmike OSIRIS-REx e NASA-s së fundmi dërgoi një mostër të papastërtive nga asteroidi Bennu dhe shkencëtarët e kanë studiuar atë për të mbledhur informacione rreth lindjes së sistemit diellor dhe potencialit për jetë në Tokë. Pas vetëm disa javësh analize, studiuesit kanë gjetur tashmë indikacione të blloqeve ndërtuese të jetës.

Shkëmbinjtë e zinj të kampionit janë të pasur me karbon dhe ka dëshmi të ujit të bllokuar në minerale. Shkencëtarët kanë përdorur një sërë instrumentesh, duke përfshirë mikroskopët elektronikë të skanimit, infra të kuqe, difraksionin me rreze X dhe analizën e elementeve kimike, për të fituar njohuri fillestare mbi përbërjen e regolitit, ose papastërtisë shkëmbore, nga Bennu. Ata janë fokusuar tek materiali i gjetur në aparatin grumbullues dhe bombolin, pasi pjesa e brendshme e bombolës nuk është hapur ende.

Gjetjet fillestare nga një model kompjuterik 3D i një grimce tregojnë një sasi të konsiderueshme karboni dhe dëshmi të ujit, megjithëse uji nuk është në formë të lëngshme, por më tepër i bllokuar në minerale. Vetë kampioni duket i zi dhe shkëmbor, me gjasë për shkak të bollëkut të lartë të karbonit dhe pranisë së magnetitit, një mineral i zakonshëm që gjendet në Tokë.

Në vazhdim, shkencëtarët kanë 12 hipoteza kryesore rreth kampionit, të cilat synojnë t'i analizojnë dhe interpretojnë më tej. Kjo analizë do të hedhë dritë mbi praninë e përbërjeve organike të nevojshme për jetën dhe do të sigurojë njohuri mbi historinë e sistemit diellor. Pjesë të regolitit do të dërgohen në institucione të tjera, ndërsa pjesa më e madhe e tij do të ruhet për kërkime të ardhshme, duke lejuar brezat e ardhshëm të shkencëtarëve të bëjnë zbulime të mëtejshme.

Megjithëse këto gjetje fillestare janë vetëm fillimi, me shumë më tepër për të mësuar në javët, muajt dhe vitet e ardhshme, ekipi i OSIRIS-REx është optimist se kampioni mban premtimin e zbulimeve spektakolare.

Burimet: NASA, Insajder