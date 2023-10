Sonda e re e NASA-s nis udhëtimin drejt botës misterioze metalike

By

Një sondë e re e NASA-s është nisur nga Kepi Canaveral në Florida për të vizituar një objekt intrigues në Sistemin tonë Diellor. Anija kozmike, e quajtur Psyche, është në rrugën e saj drejt 16 Psyche, një asteroid i përbërë nga deri në 60 përqind hekur dhe nikel. Shkencëtarët besojnë se ky asteroid mund të jetë thelbi i një objekti të ngjashëm me planetin, të cilit i janë hequr shtresat shkëmbore. Psyche është objekti më i madh i njohur i këtij lloji dhe pritet të ofrojë njohuri të reja në përbërjen dhe strukturën e botëve metalike në hapësirë.

Hetuesi kryesor Profesor Lindy Elkins-Tanton nga Universiteti Shtetëror i Arizonës shprehu entuziazëm për vizitën e një bote që nuk është parë kurrë nga afër më parë. Anija kozmike pritet të arrijë në 16 Psyche në gusht 2029, kur do të orbitojë asteroidin në distanca të ndryshme për të hartuar formën e tij dhe për të analizuar strukturën dhe përbërjen e tij të brendshme. Pamjet e kapura gjatë këtij misioni pritet të jenë magjepsëse.

Shkencëtarët janë veçanërisht të interesuar se si sipërfaqja e asteroidit është ndikuar nga mikrometeoroidet në hapësirë, të cilat mund të shkaktojnë që objektet metalike të zhvillojnë një pamje të mprehtë me kalimin e kohës. Këto ndikime mund të kenë krijuar një shtresë rëre metalike në sipërfaqen e Psyche. Teleskopët kanë zbuluar gjithashtu komponentë shtesë në asteroid, duke përfshirë potencialisht shkëmbinj të verdhë-gjelbër, të pasur me squfur, së bashku me shkëmbinjtë metalikë të formuar nga ftohja dhe plasaritja gjatë miliarda viteve.

Ekzistojnë dy teori kryesore për origjinën e Psikikës. Njëra sugjeron se është bërthama e ekspozuar e një planeti të dështuar, ndërsa tjetra sugjeron se është një trup primordial i pashkrirë i bërë nga materialet më të hershme në Sistemin Diellor. Instrumentet e anijes do të ndihmojnë në përcaktimin e së vërtetës pas formimit të asteroidit. Nëse Psyche është me të vërtetë thelbi i një planeti të dështuar, ai mund të shfaqë një fushë magnetike "fosile", të ngjashme me bërthamën e lëngshme të Tokës.

Përveç vlerës së saj shkencore, Psyche mund të ketë gjithashtu një potencial të madh ekonomik. Mundësia e minierave të asteroideve është rritur, pasi meteoritët metalikë me përbërje të ngjashme me Psyche kanë rënë në Tokë. Megjithatë, ekspertët besojnë se minierat e asteroideve kanë më shumë gjasa të përdoren për qëllime të eksplorimit të hapësirës, ​​të tilla si nxjerrja e burimeve për karburant në misionet e thella në hapësirë. Psikika ndodhet në një distancë të konsiderueshme nga Toka, duke i bërë operacionet e minierave të pamundura në këtë fazë.

Misioni Psyche do të provojë gjithashtu dy teknologji që mund të jenë të dobishme në misionet e ardhshme hapësinore. Njëra është shtytja elektrike, e cila përdor energjinë diellore për të ngacmuar dhe përshpejtuar një rrymë gazi ksenon për një shtytje të qëndrueshme. Teknologjia tjetër përfshin përdorimin e rrezeve lazer për të rritur shpejtësinë e transmetimit të të dhënave. Ekipi i misionit të NASA-s është zotuar të bëjë të gjitha imazhet e kapura gjatë misionit të disponueshme për publikun brenda 30 minutave pas mbërritjes së tij në Tokë.

