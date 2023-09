NASA lëshon çmimin e katalizatorit të teknologjisë hapësinore për të nxitur angazhimin dhe diversitetin

Drejtoria e Misionit të Teknologjisë Hapësinore të NASA-s (STMD) ka prezantuar një iniciativë të re që synon zgjerimin e rrjetit të saj të studiuesve dhe nxitjen e qasjeve efektive të angazhimit brenda portofolit të saj të Inovacioneve dhe Partneriteteve në Fazën e Hershme (ESIP). Çmimi i NASA Space Tech Catalyst Prize synon të njohë individët dhe organizatat që kanë angazhuar me sukses novatorë, studiues, teknologë dhe sipërmarrës të nënpërfaqësuar dhe të ndryshëm të teknologjisë hapësinore.

Qëllimi i kësaj iniciative është të rrisë përpjekjet për shtrirje, të reduktojë barrierat për hyrjen dhe të tërheqë propozime me cilësi të lartë nga një grup i ndryshëm studiuesish. Duke promovuar diversitetin, NASA shpreson të nxisë inovacionin në teknologjinë hapësinore, duke çuar në kërkime më të mira, zbulime më të thella dhe arritje në fluturimet njerëzore në hapësirë.

Fituesit e çmimit do të marrin 25,000 dollarë secili dhe grupi i fituesve do të ftohen në një ngjarje personalisht në Qendrën e Fluturimit Hapësinor të NASA-s Goddard në Maryland. Gjatë këtij eventi, NASA synon të mësojë praktikat më të mira të industrisë për angazhimin dhe ndërtimin e një komuniteti të larmishëm profesionistësh të teknologjisë hapësinore. Kjo njohuri do të informojë planet e ardhshme të NASA-s dhe do të nxisë potencialin e partneritetit.

Çmimi është i hapur për individë, mësues, mentorë, universitete, organizata jofitimprurëse, biznese dhe organizata të tjera. Aplikantët e interesuar duhet të regjistrohen dhe të plotësojnë një formular aplikimi në faqen e internetit të konkursit. Ata gjithashtu duhet të ofrojnë referenca dhe të paraqesin një video të shkurtër duke shpjeguar qasjet e tyre aktuale të angazhimit, barrierat që ata kanë trajtuar dhe se si investimi i NASA-s do ta çojë më tej punën e tyre.

Agjencia po kërkon të krijojë një rrjet kampionësh të teknologjisë hapësinore të NASA-s, të cilët do të sjellin mundësi financimi për komunitetet e tyre dhe ide të reja për NASA-n. Duke bashkëpunuar me individë dhe organizata tashmë të angazhuara me grupe të nënpërfaqësuara, NASA shpreson të përmirësojë angazhimin e saj të ardhshëm dhe përpjekjet për ndërtimin e kapaciteteve.

Individët dhe organizatat e interesuara mund të regjistrohen online deri më 8 shkurt 2024 dhe duhet të dorëzojnë aplikimet e tyre deri më 22 shkurt 2024.

Përkufizime:

– Drejtoria e Misionit të Teknologjisë Hapësinore (STMD): Organizata brenda NASA-s përgjegjëse për zhvillimin e teknologjive transformuese hapësinore.

– Inovacionet dhe Partneritetet në Fazën e Hershme (ESIP): Një portofol nën STMD që mbështet dhe avancon kërkimin dhe zhvillimin në fazën e hershme në teknologjinë hapësinore.

