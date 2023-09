NASA parashikon mundësinë që asteroidi Bennu të godasë Tokën, duke ndikuar potencialisht në zonën e madhësisë së Teksasit

By

Shkencëtarët e NASA-s kanë ngritur shqetësime për mundësinë e përplasjes së asteroidit Bennu me Tokën në të ardhmen, duke paraqitur një kërcënim të mundshëm për një zonë me madhësinë e Teksasit. Bennu është një Objekt Pranë Tokës (NEO) që kalon pranë planetit afërsisht çdo gjashtë vjet dhe ka qenë nën vëzhgim që nga zbulimi i tij në shtator 1999.

Sipas ekspertëve, ekziston një shans që Bennu të mund të kalojë përmes një "vrime çelësi të gravitetit", duke ndryshuar trajektoren e tij dhe duke e vendosur atë në një rrugë përplasjeje me Tokën në vitin 2182. Një studim i fundit i kryer nga ekipi shkencor OSIRIS-REx sugjeron që Bennu ka një shans 0.037% (1 në 2,700) për të goditur Tokën, në varësi të fluturimit të saj të ardhshëm në 2135.

Masa dhe madhësia e asteroidit Bennu janë dukshëm më të vogla në krahasim me asteroidin që shkaktoi zhdukjen e dinosaurëve 66 milionë vjet më parë. Bennu ka vetëm një të tretën e një milje të gjerë, afërsisht sa madhësia e tre blloqeve të qytetit. Pavarësisht madhësisë së tij më të vogël, ndikimi i Bennu në Tokë do të çlironte një energji të barabartë me 1,200 megaton, që është 24 herë më e fuqishme se çdo armë bërthamore e prodhuar nga njeriu.

Davide Farnocchia, drejtuesi i studimit nga Qendra për Studimet e Objekteve Afër Tokës, ka komentuar saktësinë e llogaritjeve të trajektores së asteroidit. Të dhënat e OSIRIS-REx kanë dhënë informacion më të saktë, duke i lejuar shkencëtarët të testojnë kufijtë e modeleve të tyre dhe të parashikojnë me saktësi trajektoren e ardhshme të Bennu deri në vitin 2135.

Ndërsa shanset që Bennu të përplaset me Tokën konsiderohen të ulëta, monitorimi i vazhdueshëm dhe studimi i mëtejshëm i asteroidit do të jenë thelbësore për të siguruar një kuptim më të mirë të rrugës së tij të ardhshme. Me përparimet në teknologji dhe më shumë kërkime, shkencëtarët shpresojnë të zhvillojnë strategji për të zbutur ndikimet e mundshme të asteroideve dhe për të mbrojtur planetin tonë në të ardhmen.

