Pamja spektakolare e Shkëlqimit të Ajrit të Tokës dhe Hënës nga Hapësira

By

Një imazh befasues nga hapësira ka pushtuar internetin, duke treguar bukurinë e jashtëzakonshme të planetit tonë. E kapur nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor i NASA-s (ISS) më 14 nëntor, kjo fotografi magjepsëse nxjerr në pah fenomenin magjepsës të 'ajrorit' të Tokës me hënën që shkëlqen me hijeshi pikërisht sipër.

Airglow i referohet emetimit të dobët të dritës nga atmosfera e Tokës gjatë natës. Ndodh kur molekulat në atmosferë ngacmohen nga rrezatimi diellor gjatë ditës dhe më pas e lëshojnë atë energji si dritë vezulluese gjatë natës. Ndërsa nuk është i dukshëm me sy të lirë nga sipërfaqja, astronautët në bordin e ISS kanë dëshmuar këtë spektakël eterik nga hapësira dhe kanë qenë mjaft të sjellshëm për të ndarë imazhet e tyre mahnitëse me ne.

Fotografia portretizon kërcimin delikat midis shkëlqimit të ajrit të Tokës dhe shkëlqimit të qetë të hënës. Me fenomenin atmosferik të planetit që pikturon qiellin me një nuancë të butë jeshile, hëna shton një prekje shtesë elegance, duke ndriçuar errësirën me shkëlqimin e saj të butë. Kontrasti midis shkëlqimit të gjallë të ajrit dhe dritës së zbehtë të hënës krijon një skenë vërtet qiellore - një shkrirje e mrekullisë kozmike dhe qetësisë.

Kjo foto e jashtëzakonshme jo vetëm që tregon bukurinë e jashtëzakonshme të planetit tonë, por gjithashtu ofron një perspektivë të re mbi pafundësinë dhe mrekullitë e universit. Ai shërben si një kujtesë e pamjeve mahnitëse që mund të shihen vetëm nga këndvështrimi i hapësirës, ​​duke ndezur ndjenjën tonë të kuriozitetit dhe habisë.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është ajri?

A: Airglow i referohet emetimit të dobët të dritës nga atmosfera e Tokës gjatë natës. Ndodh kur molekulat në atmosferë ngacmohen nga rrezatimi diellor gjatë ditës dhe më pas e lëshojnë atë energji si dritë shkëlqyese gjatë natës.

Pyetje: Si u kap imazhi?

Përgjigje: Imazhi është marrë nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor i NASA-s (ISS) më 14 nëntor.

Pyetje: A mund të shihet shkëlqimi i ajrit nga sipërfaqja e Tokës?

Përgjigje: Jo, shkëlqimi i ajrit nuk është i dukshëm me sy të lirë nga sipërfaqja. Sidoqoftë, ai mund të vëzhgohet dhe kapet nga astronautët nga hapësira.