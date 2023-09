A është në rrezik misioni diellor Aditya-L1 i Indisë?

Përmbledhje: Sonda Diellore Parker e NASA-s së fundmi u përball me një nga stuhitë diellore më të fuqishme të regjistruara ndonjëherë. Kjo ka ngritur shqetësime për sigurinë e misionit të parë diellor të Indisë, Aditya-L1. Megjithatë, ekspertët besojnë se Aditya-L1 nuk ka gjasa të preket nga stuhi të tilla për shkak të distancës nga dielli dhe masave mbrojtëse të marra në hartimin e tij.

Agjencia hapësinore e Indisë, ISRO, nisi me sukses misionin diellor Aditya-L1 më 2 shtator 2023. Anija kozmike është rrugës për në destinacionin e saj përfundimtar, Pikën Lagrange 1, ku do të vëzhgojë diellin. Postimi i fundit në blog i NASA-s theksoi takimin e sondës diellore Parker me një Nxjerrje të fortë në masë (CME), ose stuhi diellore. Ndërsa kjo ngre pyetje në lidhje me kërcënimin e mundshëm për Aditya-L1, ekspertët mbeten optimistë për sigurinë e tij.

Takimi i Parker Solar Solar me CME ishte një ngjarje e rëndësishme për NASA-n, duke ofruar të dhëna të vlefshme për komunitetin shkencor. Sidoqoftë, distanca midis Aditya-L1 dhe diellit, e cila është vetëm 1.5 milion kilometra në krahasim me 6.9 milion kilometrat e Parker Solar Probe, e zvogëlon ndjeshëm rrezikun. Për më tepër, Aditya-L1 është ndërtuar duke përdorur lidhje dhe materiale speciale për ta mbrojtur atë nga rreziqe të ndryshme, duke përfshirë retë CME.

CME-të janë shpërthime masive nga atmosfera e jashtme e diellit që mund të prishin motin në hapësirë, duke prekur satelitët, sistemet e komunikimit, teknikat e navigimit dhe madje duke shkaktuar ndërprerje të rrjetit të energjisë në Tokë. CME e fundit zhvendosi grimcat e pluhurit deri në gjashtë milionë kilometra larg diellit. Pavarësisht këtij kërcënimi të mundshëm, ekspertët besojnë se dizajni dhe distanca e Aditya-L1 do të sigurojë mbijetesën e tij.

Si përfundim, ndërsa sonda diellore Parker u përball me një stuhi të fuqishme diellore, misioni diellor Aditya-L1 nuk besohet të jetë në rrezik të menjëhershëm. Me ndërtimin e avancuar të anijes dhe distancën nga dielli, ajo pritet të përballojë çdo CME të mundshme dhe të vazhdojë misionin e saj për të vëzhguar diellin.

