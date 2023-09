New Horizons dhe teleskopi Hubble bashkohen për të vëzhguar Uranin dhe Neptunin

Anija kozmike New Horizons, e famshme për fluturimin e saj pranë Plutonit në 2015, po nis një mision të ri për të vëzhguar Uranin dhe Neptunin. Këta dy planetë të largët janë më pak të vizituarit në sistemin tonë diellor dhe paraqesin një mundësi unike për shkencëtarët që të mbledhin më shumë informacion rreth tyre. Për të ndihmuar në këtë përpjekje, NASA po u drejtohet astronomëve amatorë për të paraqitur vëzhgimet e tyre të Uranit dhe Neptunit.

Vetëm Voyager 2 ka vizituar shkurtimisht Uranin dhe Neptunin në të kaluarën, duke e bërë informacionin që kemi për këta planetë të kufizuar. Megjithatë, New Horizons ofron një pamje të prapambetur të planetëve nga pozicioni i tij në Brezin Kuiper, ku banon Plutoni. Teleskopi Hapësinor Hubble do të vëzhgojë anët e ndriçuara të planetëve, ndërsa New Horizons do të kapë foto të anëve të tyre të errëta, me Diellin në distancë.

Vëzhgimet amatore janë thelbësore në pikturimin e një tabloje të plotë të planetëve, pasi ato mund të gjurmojnë karakteristika të tilla si tipare të ndritshme në atmosferat e Uranit dhe Neptunit. Me kohë të kufizuar vëzhgimi për New Horizons dhe Hubble, të dhënat amatore mund të vazhdojnë të përmirësojnë kuptimin tonë të këtyre botëve të largëta.

Për të kontribuar, astronomët amatorë mund të postojnë imazhet e tyre të Uranit dhe Neptunit në internet duke përdorur hashtagun #NHIceGiants në X (i njohur më parë si Twitter) ose Facebook. Përndryshe, imazhet mund të dërgohen në internet me informacione përkatëse si data, ora dhe brezi i filtrit të përdorur.

Urani dhe Neptuni janë aktualisht të dukshëm për pjesën më të madhe të natës, me Uranin që ngrihet dhe perëndon më vonë se Neptuni. Urani mund të gjendet në yjësinë e Dashit midis Jupiterit dhe Plejadave, ndërsa Neptuni është në jugperëndim të Peshqve. Vëzhgimi i këtyre planetëve të largët kërkon durim dhe një teleskop me përmasa të mira, por përpjekja ia vlen për të çuar më tej njohuritë tona për botët më të largëta të sistemit diellor.

Burimet:

– NASA

- TheSkyX