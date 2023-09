E ardhmja e Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës: NASA propozon automjetin deorbit të SHBA-së

NASA ka njoftuar planet për të tërhequr Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor (ISS) deri në fund të dekadës. Si pjesë e daljes në pension të planifikuar të stacionit, NASA ka propozuar zhvillimin e US Deorbit Vehicle (USDV), një anije kozmike e projektuar për të dalë nga orbitë në mënyrë të sigurt ISS. ISS, një ndërmarrje e përbashkët e pesë agjencive hapësinore, ka qenë në funksion që nga viti 1998 dhe është vendosur të vazhdojë deri në vitin 2030, me Rusinë që angazhohet të paktën deri në vitin 2028.

Deorbitimi i sigurt i ISS është një përgjegjësi e përbashkët e të pesë agjencive hapësinore, me synimin për të shmangur zonat e populluara. Në përgatitje për daljen në pension të ISS, NASA po kërkon të kalojë operacionet e saj në orbitën e ulët të Tokës në platforma komerciale dhe të operuara. Ky ndryshim synon të sigurojë akses dhe prani të vazhdueshme në hapësirë ​​për kërkimin, zhvillimin e teknologjisë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.

Strategjitë e mëparshme për deorbitimin e ISS përfshinin përdorimin e shumë anijeve kozmike Roscosmos Progress. Megjithatë, vlerësimet e fundit kanë bërë që NASA të propozojë zhvillimin e një anijeje të re kozmike, USDV, e cila do të ofronte aftësi më të fuqishme për deorbitën e përgjegjshme. USDV do të fokusohet në aktivitetin përfundimtar të deorbitës dhe mund të jetë ose një dizajn i ri i anijes kozmike ose një modifikim i një anijeje ekzistuese. Ai do të projektohet për të funksionuar në fluturimin e tij të parë dhe do të ketë aftësi të mjaftueshme të rikuperimit të tepricës dhe anomalive për të kryer djegien kritike të deorbitës.

Zhvillimi i USDV do të jetë një përpjekje komplekse dhe që kërkon shumë kohë, që kërkon vite zhvillimi, testimi dhe certifikimi. Megjithatë, kjo anije kozmike e propozuar përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm në qasjen e NASA-s për deorbitimin e ISS dhe siguron një çmontim të sigurt dhe të kontrolluar të stacionit hapësinor.

Burimet:

– NASA propozon mjetin e deorbit për daljen në pension të Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës. (2023, 21 shtator). India Sot.