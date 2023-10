NASA fton publikun në aktivitete virtuale përpara nisjes së anijes kozmike Psyche

By

NASA po përgatitet për nisjen e anijes së saj kozmike Psyche, e cila do të nisë një mision për të studiuar një asteroid të pasur me metale që ndodhet në pjesën e jashtme të brezit kryesor të asteroidëve midis Marsit dhe Jupiterit. Anija kozmike do të ofrojë njohuri të vlefshme për bërthamat planetare dhe formimin e vetë Tokës.

Anija kozmike Psyche është planifikuar të ngrihet në orën 10:16 EDT të enjten, 12 tetor, në bordin e një rakete SpaceX Falcon Heavy nga Launch Complex 39A në Qendrën Hapësinore Kennedy të NASA-s në Florida. Përveç misionit të saj kryesor, anija kozmike do të presë gjithashtu një demonstrim teknologjik të quajtur Deep Space Optical Communications (DSOC), i cili do të testojë komunikimet me lazer përtej Hënës për herë të parë.

Për të angazhuar publikun në këtë mision emocionues, NASA po fton individët të marrin pjesë në aktivitete virtuale. Duke u regjistruar si një mysafir virtual, pjesëmarrësit do të kenë akses në burimet e kuruara, ndryshimet e orarit dhe informacionin specifik të misionit të dorëzuar direkt në kutinë e tyre hyrëse të postës elektronike. Si një suvenir i veçantë, të ftuarit virtualë do të marrin një vulë përkujtimore për "pasaportën e tyre virtuale të mysafirit" pas çdo aktiviteti.

Transmetimi i drejtpërdrejtë i nisjes do të fillojë në orën 9:30 të mëngjesit EDT të enjten, më 12 tetor dhe mund të shikohet në platforma të ndryshme, duke përfshirë YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, aplikacionin NASA, www.nasa.gov/nasatv, dhe Kanali UHD i NASA-s.

Ky mision paraqet një mundësi të jashtëzakonshme për publikun që të jetë pjesë e eksplorimit dhe zbulimit shkencor të NASA-s. Me akses virtual dhe burime informative, individët mund të qëndrojnë të përditësuar mbi zhvillimet më të fundit dhe të dëshmojnë nisjen spektakolare të anijes kozmike Psyche. Është një shans për të zgjeruar të kuptuarit tonë për formimin planetar dhe misteret e planetit tonë.

Për më shumë informacion rreth misionit Psyche, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të NASA-s.

