Simpoziumi i 16-të Vjetor i NASA-s për Eksplorimin e Hapësirës von Braun për t'u fokusuar në avancimin e shkencës dhe eksplorimit të hapësirës

NASA po fton përfaqësuesit e mediave për të marrë pjesë në Simpoziumin e 16-të Vjetor të Eksplorimit të Hapësirës von Braun, i cili do të zhvillohet nga e mërkura deri të premten, 25-27 tetor, në Universitetin e Alabamës në Huntsville. Tema e këtij viti është "Përparimi i hapësirës: Nga LEO në Hënor dhe përtej", dhe simpoziumi do të shfaqë folës nga qeveria, industria dhe akademia, të cilët do të diskutojnë zhvillimet më të fundit, mundësitë e ardhshme dhe sfidat në shkencën dhe eksplorimin e hapësirës.

Mes pjesëmarrësve të NASA-s, administratori Bill Nelson do të japë vërejtje gjatë drekës së çmimeve më 25 tetor. Dreka do të përfshijë gjithashtu një diskutim mbi sistemet e uljes njerëzore. Mediat e interesuara për të folur me Administratorin Nelson mund të kontaktojnë Jackie McGuinness në [email protected]. Anëtarët e medias të interesuar për të marrë pjesë në simpozium duhet të kontaktojnë Drejtorin Ekzekutiv të Shoqatës Astronautike Amerikane Jim Way në [email protected] ose 703-866-0021 për kredencialet.

Ngjarja do të fillojë me fjalët e hapjes nga Joseph Pelfrey, ushtrues detyre i drejtorit të Qendrës së Fluturimeve Hapësinore të NASA-s Marshall, i cili gjithashtu do të moderoj një panel Artemis të mërkurën në mëngjes. Folës të tjerë nga Qendra e Fluturimit Hapësinor Marshall përfshijnë Shane Canerday, inxhinier i hapësirës ajrore; John Honeycutt, menaxher i Programit të Sistemeve të Nisjes Hapësinore; Dayna Ise, zëvendës menaxhere e Zyrës së Shkencës dhe Teknologjisë; Mallory James, inxhiniere e hapësirës ajrore; Mary Beth Koelbl, drejtoreshë e Drejtorisë së Inxhinierisë; Jason Turpin, drejtues i lartë teknik i Propulsion; dhe Lisa Watson-Morgan, menaxhere e Programit Human Landing System.

Për më shumë informacion rreth simpoziumit dhe programit të plotë, ju lutemi vizitoni astronautical.org/events/vbs.

Burimet: NASA PR Newswire