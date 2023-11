NASA fton të gjithë të dërgojnë emrin e tyre në Hënën e Jupiterit Europa

By

NASA po ofron një mundësi të jashtëzakonshme për entuziastët e hapësirës që të gdhendin emrat e tyre në një mikroçip që do të jetë në bordin e sondës hapësinore Europa Clipper. Anija kozmike është planifikuar të hyjë në orbitë rreth Jupiterit në pesë vitet e ardhshme, me një objektiv kryesor për të eksploruar Evropën, një nga hënat intriguese të gjigantit të gazit, në kërkim të shenjave të banueshmërisë. Shkencëtarët spekulojnë se Europa mund të përmbajë një oqean nën shtresën e saj të jashtme.

Ndonëse kjo nismë mund të duket e re, NASA ka një traditë të gjatë për të angazhuar publikun dhe për të ftuar pjesëmarrjen e tyre aktive në misione të ndryshme hapësinore. Në vitin 1995, roveri i parë i Marsit, Sojourner, u emërua sipas aktivistes së të drejtave të grave të shekullit të 19-të, Sojourner Truth, pas një sugjerimi të bërë nga një vajzë 12-vjeçare. Një shembull tjetër përfshin një mini-DVD që mbante mijëra nënshkrime që iu dërgua Saturnit në bordin e sondës Cassini-Huygens.

Misioni Europa Clipper aspiron të identifikojë vendet e mundshme të uljes për misionet e ardhshme në Evropë. Ai do të kalojë dy vjet duke vëzhguar anën e kundërt nga Jupiteri dhe dy vjet të tjera në anën përballë gjigantit të gazit. Në përfundim të misionit të saj, anija kozmike do të përplaset qëllimisht me Ganymedin, një nga hënat e tjera të Jupiterit.

Deri më sot, mbi 840,000 emra janë dorëzuar tashmë për përfshirje në mikroçip dhe individët kanë ende mundësi të shtojnë emrat e tyre deri në afatin e fundit më 31 dhjetor. Për të marrë pjesë, individët e interesuar thjesht mund të vizitojnë faqen e internetit të NASA-s në europa.nasa.gov dhe të regjistrohen. Përveç kësaj, Europa Clipper do të mbajë gjithashtu një poezi të veçantë të titulluar "Në lavdërim të misterit: Një poemë për Evropën" shkruar nga poetja amerikane laureate Ada Limon.

Dërgimi i emrave në hapësirë ​​simbolizon kureshtjen e paepur të njerëzimit dhe dëshirën tonë të palëkundur për të eksploruar përtej kufijve të planetit tonë vendas. Ndërsa Europa Clipper nis udhëtimin e saj epik, ai do të mbajë aspiratat dhe ëndrrat e mijëra individëve, të gjithë të etur për të lënë gjurmën e tyre në kozmosin e gjerë.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. A mund të marrë pjesë dikush në këtë nismë?

Absolutisht! Kjo iniciativë është e hapur për të gjithë, duke lejuar këdo që të dërgojë emrin e tij në hënën e Jupiterit, Europa.

2. Kur është afati i fundit për paraqitjen e emrave?

Afati i fundit për paraqitjen e emrave është 31 dhjetori.

3. Çfarë artikujsh të tjerë do të mbajë Europa Clipper?

Përveç emrave, anija kozmike do të mbajë gjithashtu një poemë të titulluar "Në lavdërim të misterit: një poemë për Evropën" shkruar nga poetja amerikane laureate Ada Limon.

4. Cili është qëllimi i misionit Europa Clipper?

Objektivi kryesor i misionit Europa Clipper është eksplorimi i Evropës dhe kërkimi i shenjave të banueshmërisë, si dhe identifikimi i një vendi të mundshëm uljeje për misionet e ardhshme në Hënë.

5. Sa emra janë mbledhur deri tani?

Mbi 840,000 emra janë mbledhur tashmë për misionin Europa Clipper.