NASA merr me sukses kampionin e parë të asteroidit: Hapja e mundësive të reja për kërkimin shkencor

NASA ka arritur një moment historik të madh në eksplorimin e hapësirës duke marrë me sukses mostrën e parë të asteroidit të Amerikës. Misioni shtatëvjeçar i anijes kozmike "OSIRIS-REx" përfundoi me uljen e sigurt të një kapsule që përmban ngarkesën e çmuar në një shkretëtirë në Utah më 24 shtator. Kjo arritje jo vetëm që nënkupton përfundimin e një misioni historik, por edhe shënon fillimi i një epoke të re emocionuese në fushën e astronomisë.

Objektivi i këtij misioni ishte asteroidi me emrin Bennu. E zgjedhur për moshën e saj të vlerësuar prej 4.5 miliardë vjetësh, studimi i një kampioni të Bennu mund të sigurojë njohuri të vlefshme në fazat e hershme të sistemit tonë diellor. Për më tepër, madhësia dhe orbita e Bennu-së e bënë atë një kandidat ideal për këtë mision, pasi ai kryqëzon periodikisht orbitën e Tokës çdo gjashtë vjet. Duke studiuar Bennu, ne gjithashtu mund të fitojmë njohuri për të ndihmuar në planifikimin e misioneve të ardhshme të mbrojtjes planetare, duke marrë parasysh mundësinë e lehtë të një përplasjeje të ardhshme midis Bennu dhe planetit tonë.

Pas marrjes së sigurt të kapsulës, NASA përdori një helikopter për ta transportuar atë në një dhomë të pastër për ekzaminim dhe ruajtje të mëtejshme. Më pas, ai u transferua në Qendrën Hapësinore Johnson në Hjuston për analiza të hollësishme. Në javët e ardhshme, shkencëtarët do të ekzaminojnë dhe katalogojnë me përpikëri çdo grimcë prej rreth 8.8 ons shkëmbi dhe pluhuri të ruajtura brenda kutisë. Ndërsa disa mostra do të analizohen menjëherë, pjesa tjetër do të shpërndahet midis shkencëtarëve në mbarë botën për studime të mëtejshme.

Analiza e këtyre mostrave dhe imazhet e kapura gjatë misionit do të ndahen me publikun gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë më 11 tetor. Kjo arritje e rëndësishme hap rrugën për zbulimet e ardhshme shkencore dhe kuptimin më të thellë të sistemit tonë diellor.

