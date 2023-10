NASA gjen të dhëna të mundshme për origjinën e jetës në Tokë në mostrat e asteroideve

By

NASA ka njoftuar se mostrat e mbledhura nga asteroidi Bennu përmbajnë karbon, ujë dhe njohuri të mundshme mbi origjinën e jetës në Tokë. Mostrat u mblodhën nga anija kozmike Osiris-Rex, e cila kaloi dy vjet duke studiuar Bennu përpara se të zbriste në sipërfaqen e saj dhe të kthehej në Tokë.

Analiza fillestare e kampionit “bonus” të mbledhur nga pjesa e jashtme e Bennu është shumë premtuese. Shkencëtarët identifikuan karbon të bollshëm, si dhe minerale argjile që përmbajnë ujë. Këta elementë mund të jenë përplasur potencialisht në Tokë miliarda vjet më parë, duke ndihmuar në zhvillimin e jetës në planetin tonë.

Ndërsa dhoma kryesore e mostrës ende nuk është hapur, materiali i gjetur në pjesën e jashtme të bombolës u ruajt me kujdes për analizë. NASA dhe shkencëtarët në mbarë botën do të kalojnë dy vitet e ardhshme duke studiuar mostrat në detaje. Agjencia është angazhuar të ruajë të paktën 70% të kampionit për kërkime që do të vazhdojnë për dekada.

Këto gjetje hapin mundësi të reja për të kuptuar proceset që çuan në shfaqjen e jetës në Tokë. Duke studiuar përbërjen e asteroidëve si Bennu, shkencëtarët shpresojnë të fitojnë njohuri mbi përbërësit e nevojshëm për jetën dhe se si ato mund të jenë transportuar në planetin tonë.

Hetimi në mostrat e asteroideve përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara në kuptimin tonë të origjinës së jetës. Të dhënat e mbledhura nga Bennu kanë potencialin për të riformësuar njohuritë tona për universin dhe vendin tonë brenda tij.

Burimet:

– Misioni i anijes kozmike Osiris-Rex të NASA-s

– Zyrtarët e NASA-s në Qendrën Hapësinore Johnson