Mungesa e transparencës së NASA-s për kostot e programit të raketave të sistemit të lëshimit në hapësirë

Një raport i fundit nga Zyra e Përgjegjësive të Qeverisë (GAO) zbulon se NASA-s i mungon transparenca kur bëhet fjalë për kostot e vërteta të programit të saj të raketave Space Launch System (SLS). Raporti shqyrton miliarda dollarët e alokuara për zhvillimin e raketës masive, e cila pati një nisje të suksesshme debutuese me misionin Artemis I në fund të vitit 2022. Çuditërisht, zyrtarët e NASA-s pranuan se raketa është shumë e shtrenjtë për të mbështetur përpjekjet e saj të eksplorimit hënor si pjesë të programit Artemis.

Një nga shqetësimet kryesore të shprehura nga GAO është vendimi i NASA-s për të mos matur kostot e prodhimit të elementëve të ndryshëm të raketave SLS. Në vend të kësaj, NASA planifikon të monitorojë kostot e prodhimit dhe përballueshmërinë përmes një vlerësimi pesëvjeçar, të cilin raporti i konsideron si "mjete të dobëta" për matjen e kostove me kalimin e kohës.

Për më tepër, raporti thekson se vlerësimet e kostos së NASA-s nuk marrin parasysh vonesat në misionet Artemis. Fluturimi i ekuipazhit të Artemis II rreth Hënës nuk ka gjasa të nisë përpara vitit 2025, me uljen e ekuipazhit në Artemis III ka të ngjarë të vonohet më tej. Pavarësisht kësaj, disa zyrtarë të NASA-s pohojnë se këto vonesa nuk do të ndikojnë në vlerësimin e kostos së programit, i cili duket i diskutueshëm.

Për të adresuar çështjen e kostove të paqëndrueshme, zyrtarët e NASA-s kanë pranuar nevojën për të përmirësuar përballueshmërinë e programit SLS. Ata kanë përshkruar një plan me katër hapa për të reduktuar kostot, duke përfshirë stabilizimin e orarit të fluturimit, arritjen e efikasitetit të kurbës së të mësuarit, inkurajimin e inovacionit dhe rregullimin e strategjive të blerjes. Megjithatë, qëllimet specifike të kursimit të kostos nuk janë identifikuar.

Ndërsa njohja e NASA-s për kostot e tepërta është e lavdërueshme, raporti ngre dyshime nëse ato mund të kontrollojnë në mënyrë efektive kostot. Edhe me përpjekjet për të ulur kostot e motorit me 30%, motorët e raketave SLS mbeten dukshëm më të shtrenjtë në krahasim me motorët në tregun komercial.

Si përfundim, raporti GAO thekson mungesën e transparencës në vlerësimet e kostos së NASA-s për programin e raketave SLS. Ndërsa NASA e pranon nevojën për të trajtuar çështjen e përballueshmërisë, mbetet për t'u parë nëse ato mund të kontrollojnë në mënyrë efektive kostot dhe ta bëjnë programin të qëndrueshëm në afat të gjatë.

Përkufizime:

1. Zyra e Përgjegjshmërisë së Qeverisë (GAO): Agjencia qeveritare e Shteteve të Bashkuara përgjegjëse për sigurimin e transparencës dhe llogaridhënies në përdorimin e dollarëve të taksapaguesve.

2. Sistemi i nisjes hapësinore (SLS): Një mjet lëshimi i shpenzuar me ngarkesa super të rënda i zhvilluar nga NASA i përdorur për misionet e eksplorimit të hapësirës së thellë, duke përfshirë programin Artemis.

3. Programi Artemis: Nisma e NASA-s për të kthyer astronautët në Hënë deri në vitin 2024 dhe për të krijuar eksplorim të qëndrueshëm hënor.