Misioni Europa Clipper i NASA-s për të eksploruar hënën enigmatike të Jupiterit

By

NASA ka ndërmarrë një mision novator për të eksploruar hënën e akullt të Jupiterit, Evropë. Misioni Europa Clipper synon të vlerësojë banueshmërinë e hënës duke lundruar në mjedisin e rrezatimit ekstrem që rrethon Jupiterin. Për të mbrojtur instrumentet e ndjeshme elektronike në bordin e anijes kozmike, inxhinierët në NASA kanë zhvilluar një zgjidhje inovative.

Në vend që të mbronte individualisht çdo komponent, gjë që do të rriste peshën dhe koston e anijes kozmike, NASA ka ndërtuar një kasafortë alumini gati një centimetër të trashë. Ky kasafortë vepron si një mburojë mbrojtëse, duke reduktuar nivelet e rrezatimit në kufijtë e pranueshëm për elektronikën. Mbyllja e suksesshme e kasafortës shënon një moment historik të rëndësishëm për zhvillimin e misionit.

“Mbyllja e kasafortës nënkupton që ne i kemi të gjithë komponentët e nevojshëm në vend të sigurt. Tani jemi gati të vazhdojmë,” thotë Kendra Short, Zëvendës Menaxher i Sistemit të Fluturimit për Europa Clipper në Laboratorin Jet Propulsion të NASA-s (JPL) në Kaliforninë Jugore.

Jupiteri, me fushën e tij magnetike 20,000 herë më të fortë se ajo e Tokës, strehon një bërthamë që rrotullohet me shpejtësi që gjeneron rripa të fuqishëm rrezatimi. Këta rripa, madje edhe më të fortë se rripi i rrezatimit Van Allen i Tokës, kapin grimcat me energji të lartë. Anija kozmike Europa Clipper duhet t'i rezistojë bombardimeve të vazhdueshme nga këto grimca, të cilat kanë potencialin të prishin pajisjet elektrike në bord.

Në vend që të hyjë në një orbitë parkimi rreth Evropës, anija kozmike do të orbitojë vetë Jupiterin. Duke u larguar nga gjigandi i gazit dhe rripat e tij të rrezatimit, anija kozmike mund t'i afrohet me siguri Evropës për një seri fluturimesh gjatë gjithë misionit. Kjo qasje strategjike u mundëson shkencëtarëve të studiojnë nga afër sipërfaqen enigmatike të Hënës dhe të mbledhin të dhëna jetike.

Nisja e misionit Europa Clipper është planifikuar për në nëntor 2024. Ndërsa NASA pioniere në metoda të reja për të eksploruar trupat qiellorë, ky mision i jashtëzakonshëm premton të zhbllokojë sekretet e Evropës dhe të sigurojë njohuri të mëtejshme mbi potencialin e jetës jashtëtokësore brenda sistemit tonë diellor.

FAQ

1. Pse NASA krijoi një kasafortë për misionin Europa Clipper?

NASA ndërtoi një kasafortë për të mbrojtur instrumentet e ndjeshme elektronike në bordin e anijes kozmike Europa Clipper nga mjedisi i rrezatimit ekstrem që rrethon Jupiterin. Kasaforta redukton nivelet e rrezatimit në kufijtë e pranueshëm, duke mbrojtur elektronikën.

2. Si ndikon fusha magnetike e Jupiterit në misionin Europa Clipper?

Fusha magnetike e Jupiterit, e cila është 20,000 herë më e fortë se ajo e Tokës, gjeneron rripa të fuqishëm rrezatimi. Anija kozmike duhet t'i rezistojë bombardimeve të vazhdueshme nga grimcat me energji të lartë të bllokuara në këto rripa, të cilat mund të ndërhyjnë me pajisjet elektrike.

3. Pse anija kozmike Europa Clipper rrotullohet rreth Jupiterit në vend që të hyjë në një orbitë parkimi rreth Evropës?

Në vend që të hyjë në një orbitë parkimi rreth Evropës, anija kozmike rrotullohet rreth vetë Jupiterit. Duke u larguar nga Jupiteri dhe rripat e tij të rrezatimit, anija kozmike mund t'i afrohet me siguri Evropës për studim më të afërt gjatë një serie fluturimesh gjatë misionit.

4. Kur është planifikuar të nisë misioni Europa Clipper?

Misioni Europa Clipper aktualisht është planifikuar të nisë në nëntor 2024.