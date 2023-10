NASA shtyn ecjen në hapësirë ​​pas rrjedhjes së ftohësit në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës

By

Zyrtarët e NASA-s kanë vendosur të shtyjnë një nga shëtitjet e planifikuara në hapësirë ​​në përgjigje të një rrjedhjeje të fundit të ftohësit në segmentin rus të Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor (ISS). Fillimisht e planifikuar për të enjten, 19 tetor, shëtitja hapësinore tani do të zhvillohet në një datë të mëvonshme në vitin 2023, pasi NASA dhe agjencia federale hapësinore e Rusisë, Roscosmos, vazhdojnë të hetojnë shkakun e rrjedhjes.

Ftohësi i përdorur në ISS është amoniaku, i cili kërkon procedura shtesë dekontaminimi nëse astronautët me kostume hapësinore janë në afërsi. Rrjedhja në modulin shkencor të Rusisë Nauka ndodhi më 9 tetor, por u ndal në të njëjtën ditë. Kjo shënon herën e tretë në vitin e kaluar që pajisjet ruse të ISS kanë përjetuar një rrjedhje amoniaku.

Roscosmos po planifikon ecjen e tij hapësinore më 25 tetor për të ekzaminuar nga afër një radiator 13-vjeçar të zhvendosur në modulin Rassvet, i cili duket të jetë burimi i rrjedhjes së fundit. Ndërsa ftohësi nuk është toksik ose i rrezikshëm për ekuipazhin, ekspertët po punojnë për të parandaluar çdo gjurmë të vogël të substancës që të hyjë në sistemet e brendshme dhe të shkaktojë degradim të pajisjeve me kalimin e kohës.

Ecja hapësinore e shtyrë e NASA-s ka për qëllim kryerjen e detyrave të vogla të mirëmbajtjes. Astronautët Loral O'Hara nga NASA dhe Andreas Mogensen nga Agjencia Evropiane e Hapësirës do të mbledhin mostra nga pjesa e jashtme e ISS për të kërkuar mikroorganizma dhe për të zëvendësuar një kamerë me definicion të lartë, ndër të tjera. Data e saktë për këtë punë do të përcaktohet më vonë.

Për fat të mirë, shëtitja e dytë hapësinore e planifikuar nga NASA, një ecje kozmike vetëm për femra më 30 tetor, është ende e planifikuar të vazhdojë sipas planit. O'Hara do t'i bashkohet astronautit të NASA-s Jasmin Moghbeli për të hequr një kuti elektronike të dëmtuar dhe për të zëvendësuar një kushinetë të nevojshëm për një nga grupet diellore të stacionit.

Sipas Rusisë, dy rrjedhjet e mëparshme të amoniakut në ISS u shkaktuan nga goditjet me mikrometeoroid. Në dhjetor 2022, rrjedhja e parë ishte aq e rëndë sa ekuipazhi i një anije kozmike Soyuz duhej të ricaktohej në një Soyuz zëvendësues. U deshën disa dërgesa të anijeve kozmike për të zgjidhur problemin, duke rezultuar në qëndrimin e astronautëve në ISS për një vit në vend të gjashtë muajve të parashikuar. Në shkurt 2023, një anije kozmike ruse Progress për ngarkesa përjetoi gjithashtu rrjedhjen e vet të amoniakut.

