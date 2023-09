NASA shtyn nisjen e misionit Psyche Asteroid për të përditësuar konfigurimin e Thruster

By

NASA ka njoftuar se po shtyn nisjen e misionit të saj asteroid Psyche me një javë në mënyrë që të përditësojë konfigurimin e shtytësve të anijes kozmike. Nisja, e planifikuar fillimisht për 5 tetor, tani është riplanifikuar për 12 tetor. Anija kozmike do të lëshohet në bordin e një rakete Falcon Heavy nga Kompleksi Launch 39A i Qendrës Hapësinore Kennedy.

Vonesa është e nevojshme për t'u dhënë inxhinierëve më shumë kohë për të verifikuar parametrat e përdorur për shtytësit e gazit të ftohtë të azotit që orientojnë anijen. Këta parametra duhej të ndryshoheshin pasi u përcaktua se shtytësit do të funksiononin në temperatura më të ngrohta nga sa ishte parashikuar fillimisht. Sigurimi që shtytësit të funksionojnë brenda kufijve të temperaturës është thelbësor për shëndetin afatgjatë të njësive.

Laurie Leshin, drejtore e Laboratorit të Propulsionit Jet, deklaroi se ndërsa shtytësit nuk janë sistemi kryesor i shtytjes, ato janë ende vendimtare, veçanërisht menjëherë pas nisjes. Ekipi është i bindur se ata do të jenë në gjendje të adresojnë këtë shqetësim dhe të vazhdojnë me nisjen.

Vonesa do të zvogëlojë periudhën e nisjes për misionin Psyche nga tre javë në dy javë. Anija kozmike do të ketë mundësi lëshimi ditore nga 12 deri më 25 tetor. Misioni synon të studiojë asteroidin e brezit kryesor Psyche, i cili është bërë kryesisht prej metali. Anija kozmike do të kalojë dy vjet në një seri orbitash progresive më të ulëta rreth asteroidit për të studiuar strukturën dhe përbërjen e tij.

Vonesa në nisjen ka rezultuar në një rritje të kostos së misionit nga pak më pak se 1 miliard dollarë në 1.2 miliardë dollarë. Për më tepër, mbërritja e anijes kozmike në asteroid është shtyrë nga viti 2026 në 2029.

Pavarësisht vonesës, misioni Psyche është klasifikuar si një aktivitet "i përjashtuar", që do të thotë se do të lejohet të vazhdojë edhe nëse ka një mbyllje të qeverisë. Mundësia e një mbylljeje po rritet pasi Dhoma dhe Senati ende nuk kanë miratuar një rezolutë të vazhdueshme për të financuar përkohësisht qeverinë.

