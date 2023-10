NASA Biosignatures IDEAS Lab: Aplikoni tani për një përvojë unike të seminarit

By

Programi i Astrobiologjisë i NASA-s po ofron një mundësi emocionuese për shkencëtarët në institucionet amerikane që të marrin pjesë në laboratorin e Biosignatures IDEAS. Ky seminar inovativ synon të zhvillojë propozime të reja dhe novatore për grante përmes rishikimit të kolegëve në kohë reale.

Laboratori i Biosignatures IDEAS do të përbëhet nga një kombinim i takimeve paraprake virtuale, seancave personale dhe sesioneve virtuale. Seancat personale do të zhvillohen nga data 6-8 shkurt 2024, ndërsa seancat virtuale do të zhvillohen në datat 16, 23 dhe 1 mars.

Duke marrë pjesë në këtë seminar, shkencëtarët do të kenë mundësinë të bashkëpunojnë me kolegët, të marrin reagime të vlefshme dhe të përsosin propozimet e tyre për grante në kohë reale. Qëllimi përfundimtar është të zhvillohet një sërë propozimesh që do të konsiderohen për financim përmes programit Ekzobiologji.

Për të aplikuar për laboratorin Biosignatures IDEAS, shkencëtarët e interesuar mund të vizitojnë faqen zyrtare të internetit në [link to application]. Këtu, ata mund të gjejnë më shumë informacion rreth seminarit dhe të dorëzojnë aplikacionin e tyre.

Kjo përvojë unike e seminarit është një mundësi e shkëlqyer për shkencëtarët në fushën e astrobiologjisë që të çojnë kërkimet e tyre në lartësi të reja. Duke u angazhuar në rishikim dhe bashkëpunim në kohë reale, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të përsosin idetë e tyre dhe të zhvillojnë propozime të forta për grante që kanë potencialin për të dhënë kontribut të rëndësishëm në këtë fushë.

Mos e humbisni këtë mundësi për të qenë pjesë e Laboratorit IDEAS të Biosignatures NASA. Aplikoni tani dhe çoni kërkimin tuaj në nivelin tjetër!

Përkufizime:

– Biosignatures: Treguesit e jetës së kaluar ose të tanishme që mund të zbulohen dhe studiohen në mjedise të ndryshme.

– IDE: Inovacioni në Zhvillim, Eksplorim dhe Shkencë – një program që nxit bashkëpunimin dhe zhvillimin e ideve transformuese në eksplorimin e hapësirës.

Burimet:

– Programi Astrobiologjik i NASA-s [nuk ofrohet URL]

– Programi ekzobiologjik [nuk ofrohet URL]