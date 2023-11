Zbulimi i ri: Çanta e mjeteve të humbura nga astronautët e NASA-s, e dukshme në qiellin e Mbretërisë së Bashkuar

Një ngjarje e jashtëzakonshme në eksplorimin e hapësirës është shpalosur, duke tërhequr vëmendjen e vëzhguesve të qiellit në Mbretërinë e Bashkuar. Astronautët e NASA-s Jasmin Moghbeli dhe Loral O'Hara vendosën aksidentalisht një çantë veglash ndërsa punonin në një mision riparimi të paneleve diellore në bordin e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor (ISS). Tani, kjo çantë veglash e gabuar është dukshëm e dukshme në orbitën e Tokës, duke ofruar një spektakël unik për të gjithë ata që janë të interesuar në misteret e kozmosit.

Astronomët kryesorë nga Projekti i njohur Virtual Telescope e kanë identifikuar me sukses çantën e mjeteve, duke lejuar entuziastët e pajisur me dylbi ose teleskopë ta vëzhgojnë atë teksa lëviz me hijeshi nëpër qiellin e natës. Çanta, e cila ka një strukturë sa një çantë dhe e caktuar si mbeturina hapësinore me numrin e identifikimit 58229/1998-067WC, është parë në afërsi të ISS.

Për të dëshmuar këtë pamje të jashtëzakonshme, banorët e Britanisë së Jugut kanë mundësinë më të mirë për të parë çantën e pakapshme të mjeteve gjatë një afati kohor të caktuar. Nëse kushtet e motit e lejojnë, vëzhguesit mund ta shohin atë mes orës 6.24:6.34 dhe 24:5.30 të së martës. Megjithatë, periudha optimale për të dëshmuar këtë spektakël qiellor është data 5.41 nëntor, nga ora XNUMX:XNUMX deri në XNUMX:XNUMX.

Ndërsa eksplorimi i hapësirës shpesh përqendrohet në përparimet teknologjike dhe kërkimin shkencor, kjo dukuri e jashtëzakonshme na kujton natyrën e paparashikueshme dhe frymëzuese të universit. Zbulimi aksidental i çantës së mjeteve nga astronauti japonez Satoshi Furukawa shton një element intrigues në histori. Në një kthesë të papritur, Furukawa në fakt po përpiqej të kapte një imazh të malit Fuji nga ISS kur pa dashje fotografoi sendin e humbur.

FAQ:

Pyetje: Si mund ta shoh çantën e veglave?

Përgjigje: Nëse keni dylbi ose teleskop, shikoni drejt qiellit gjatë kohës së caktuar dhe, nëse e lejon moti, mund të kapni një paraqitje të shkurtër të çantës së mjeteve.

Pyetje: A është e rrezikshme çanta e veglave?

Përgjigje: Çanta e veglave klasifikohet si mbeturina hapësinore, por pamja e saj vizuale nuk paraqet rrezik të menjëhershëm.

Pyetje: Si e humbën çantën e mjeteve astronautët?

Përgjigje: Gjatë kryerjes së mirëmbajtjes në një panel diellor, çanta u vendos gabimisht dhe më pas u lëshua në hapësirë.

Pyetje: A mund ta vëzhgoj akoma çantën e veglave pas datave të specifikuara?

Përgjigje: Për shkak të natyrës së paparashikueshme të orbitës së saj dhe ndryshimeve të mundshme në kushtet atmosferike, dukshmëria mund të ndryshojë përtej kohës së caktuar.