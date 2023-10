Eklipsi Diellor u kap nga Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës

By

Një eklips diellor i kohëve të fundit siguroi një spektakël mahnitës për vëzhguesit e qiellit në Tokë, si dhe ata në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor (ISS). Më 14 tetor, një pjesë e ngushtë e tokës nga bregu i Oregonit në Amerikën Qendrore dhe Jugore përjetoi një eklips diellor unazor, ku hëna bllokoi pjesërisht diellin për të krijuar një efekt të ndezur "unazë zjarri". Megjithatë, shumë të tjerë dëshmuan një eklips të pjesshëm, duke përfshirë anëtarët e ekuipazhit në ISS.

Astronauti i NASA-s Jasmin Moghbeli, i cili mbërriti në ISS në gusht si pjesë e misionit të Crew-7 të SpaceX, kapi një fotografi të pabesueshme të eklipsit nga hapësira. Imazhi u shpërnda nga Qendra e Fluturimeve Hapësinore e NASA-s Marshall në Alabama. Tweet-i përshkruante se si ekuipazhi e pa ngjarjen të shpalosej nga pika e tyre e favorshme 260 milje mbi Tokë.

Eklipset diellore unazore ndodhin kur orbita paksa eliptike e hënës bën që ajo të përafrohet në mënyrë të përsosur midis diellit dhe Tokës. Megjithatë, për shkak të pozicionit të hënës në raport me Tokën, ajo nuk mund të mbulojë plotësisht diellin nga këndvështrimi i vëzhguesve në tokë. Kjo rezulton në një unazë të dritës së diellit, e njohur si "unaza e zjarrit", që rrethon qendrën e errët të diellit.

Ata në Amerikën e Veriut mund të presin me padurim një tjetër eklips diellor në më pak se gjashtë muaj. Më 8 Prill 2024, një eklips total diellor do të ndodhë mbi Meksikë, Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Kjo ngjarje e shumëpritur do t'i lejojë vëzhguesit e qiellit të dëshmojnë fenomenin e frikshëm të hënës që bllokon plotësisht diskun e diellit. Për më shumë informacion mbi eklipsin e vitit 2024, referojuni udhëzuesit tonë gjithëpërfshirës të eklipsit.

Përkufizime:

– Eklipsi diellor: Një ngjarje qiellore ku hëna kalon midis diellit dhe Tokës, duke bërë që hëna të hedhë një hije në sipërfaqen e Tokës.

– Eklipsi unazor i diellit: Një lloj eklipsi diellor ku hëna është në pikën më të largët nga Toka dhe nuk mbulon plotësisht diellin, duke krijuar një efekt “unazë zjarri”.

– Pika e favorshme: Një pozicion ose këndvështrim nga i cili vërehet ose konsiderohet diçka.

– Orbita eliptike: Forma eliptike e shtegut të një objekti rreth një objekti tjetër për shkak të forcave gravitacionale.

