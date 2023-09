Astronauti Frank Rubio do të kthehet në Tokë pas misionit hapësinor që ka thyer rekord

By

Astronauti i NASA-s Frank Rubio, i cili mban rekordin amerikan për kohën më të gjatë të vazhdueshme të kaluar në hapësirë, do të kthehet në Tokë më 27 shtator, duke përfunduar një mision që zgjati më shumë se një vit në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS). Rubio, së bashku me dy kozmonautë rusë, Sergey Prokopyev dhe Dmitri Petelin, fillimisht u bllokuan në orbitën e ulët të Tokës për shkak të një rrjedhje ftohës në shtëpinë e tyre të planifikuar, një kapsulë Soyuz e ankoruar në stacionin hapësinor, në dhjetor 2022.

Për të adresuar këtë çështje, si NASA ashtu edhe agjencia ruse e hapësirës Roscosmos e zgjatën ekspeditën e ekuipazhit me gjashtë muaj të tjerë. Ata përcaktuan se kapsula që rrjedh ishte e papërshtatshme për të sjellë ekuipazhin në shtëpi, pasi përbënte rrezikun e mbinxehjes gjatë rihyrjes në atmosferën e Tokës. Si rezultat, ekuipazhi do të kthehet në Tokë në një kapsulë zëvendësuese Soyuz që u dërgua bosh.

Gjatë gjithë misionit të tij të zgjeruar në hapësirë, Rubio qëndroi në kontakt të rregullt me ​​familjen e tij dhe u mbështet në ekuipazhin e tij për mbështetje. Ai theksoi rëndësinë e gjetjes së një ekuilibri midis punës dhe relaksimit për të ruajtur shëndetin e tij mendor. Misioni i Rubios, i cili arriti në 371 ditë rresht në hapësirë, theu rekordin e mëparshëm amerikan të vendosur nga astronauti Mark Vande Hei në 2021.

Pavarësisht luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë dhe tensioneve gjeopolitike, NASA dhe Roscosmos kanë vazhduar përpjekjet e tyre bashkëpunuese në ISS. Ekuipazhi e mori mirë lajmin e misionit të tyre të zgjatur dhe menaxheri i programit të stacionit hapësinor të NASA-s, Joel Montalbano, përmendi me shaka mundësinë e fluturimit me akullore si shpërblim.

Rubio, një mjek, u shpreh se nuk do ta kishte pranuar misionin nëse do ta dinte se do ta mbante larg familjes së tij për më shumë se një vit. Megjithatë, ai e shfrytëzoi sa më shumë kohën e tij në hapësirë ​​duke kryer kërkime mbi djegien, duke marrë pjesë në studime për shëndetin e njeriut dhe duke u kujdesur për domatet hapësinore si pjesë e eksperimentit të tij të preferuar shkencor.

Për të dëshmuar largimin e Rubios nga stacioni hapësinor, shikuesit mund të sintonizohen në NASA TV në faqen e internetit të agjencisë më 27 shtator. Anija është planifikuar të largohet nga stacioni i saj hapësinor në orën 3:51 të mëngjesit ET, me mbulimin e uljes që fillon në 6 të mëngjesit ET .

