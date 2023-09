Astronautja e NASA-s Tracy Caldwell Dyson do t'i bashkohet ekuipazhit rus në misionin hapësinor 2024

Astronautja e NASA-s Tracy Caldwell Dyson është shpallur si pjesë e ekuipazhit për misionin e anijes MS-25 Soyuz, i planifikuar të niset në mars 2024. Ky do të jetë udhëtimi i tretë i Dyson në orbitë dhe asaj do t'i bashkohet kozmonauti Roscosmos Oleg Novitskiy dhe Bjellorusia pjesëmarrësja e fluturimit në hapësirë ​​Marina Vasilevskaya. Misioni është caktuar të zgjasë për gjashtë muaj, me Dyson që do të kthehet në Tokë në vjeshtën e vitit 2024.

Marrëveshja midis NASA-s dhe Roscosmos lejon ekuipazhet e integruara, duke siguruar që në bordin e Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS) të ketë anëtarë të trajnuar siç duhet për mirëmbajtjen dhe shëtitjet në hapësirë. Ai gjithashtu ofron plane emergjence në rast të ndonjë problemi me anijen kozmike të ekuipazhit ose emergjencave që kërkojnë një kthim të hershëm në Tokë.

Ekskursionet e mëparshme hapësinore të Dyson përfshijnë një mision 12-ditor në anijen kozmike Endeavour's STS-118 në 2007, si dhe një periudhë 174-ditore si inxhiniere fluturimi për ekspeditën 23/24 në 2010. Ajo gjithashtu kreu tre shëtitje kozmike në 2010 në riparimi i një moduli të dështuar të pompës.

Novitskiy, i cili ka qenë në hapësirë ​​tre herë më parë, dhe Vasilevskaya, e cila do të jetë bjellorusia e parë në hapësirë, do të jenë gjithashtu pjesë e misionit MS-25. Novitskiy ka grumbulluar 531 ditë në orbitë dhe madje ka marrë pjesë në xhirimin e një filmi hapësinor rus të quajtur "Sfida" në ISS në 2021.

Përfshirja e anëtarëve të ekuipazhit nga vende të ndryshme nxjerr në pah rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në eksplorimin e hapësirës. Me NASA dhe Roscosmos që vazhdojnë partneritetin e tyre, misioni është vendosur të vazhdojë kërkimin shkencor dhe avancimet në ISS.

Burimi: NASA, TASS