NASA printon me sukses dhe teston 3D grykën e motorit të raketës për misionet në hapësirë ​​të thellë

NASA ka arritur një arritje të rëndësishme në prodhimin e aditivëve duke printuar me sukses 3D dhe testuar një grykë të re motori rakete si pjesë e projektit të saj RAMFIRE. RAMFIRE, që do të thotë Prodhimi Shtues Reaktiv për Revolucionin e Katërt Industrial, financohet nga Drejtoria e Misionit të Teknologjisë Hapësinore të NASA-s (STMD). Projekti synon të avancojë prodhimin e aditivëve dhe të zhvillojë sisteme të reja shtytëse për misionet e ardhshme të NASA-s në hapësirën e thellë.

Në bashkëpunim me zhvilluesin e materialeve Elementum 3D, inxhinierët e NASA-s nga Qendra e Fluturimit Hapësinor Marshall krijuan një alumin të saldueshëm të njohur si A6061-RAM2. Ky variant alumini ka vetitë e nevojshme rezistente ndaj nxehtësisë për përdorim në motorët e raketave. Me printimin 3D të grykës si një copë të vetme, koha e prodhimit zvogëlohet ndjeshëm në krahasim me grykat e prodhuara tradicionalisht, të cilat mund të kërkojnë deri në 1,000 pjesë të bashkuara individualisht.

Gryka RAMFIRE e printuar 3D përfshin kanale të vogla të brendshme për të ftohur grykën gjatë funksionimit dhe për të parandaluar shkrirjen. Natyra e tij e lehtë lejon prodhimin e komponentëve me forcë të lartë, duke mundësuar misione të thella në hapësirë ​​që mbajnë ngarkesa më të rënda. Kjo është thelbësore për nismën e NASA-s, Hëna në Mars, e cila synon të krijojë një prani njerëzore afatgjatë në Hënë dhe përfundimisht të dërgojë misione njerëzore në Mars.

Gryka RAMFIRE i është nënshtruar testimit rigoroz të zjarrit të nxehtë, duke përfshirë konfigurime të ndryshme të karburantit, në Zonën e Testit Lindor të Marshall. Testet kanë treguar se hunda e printuar 3D mund të funksionojë në mënyrë efektive në mjedise të kërkuara në hapësirë ​​të thellë dhe të përballojë ngarkesat termike, strukturore dhe presioni. Gryka po ndahet gjithashtu me palët e interesuara komerciale dhe akademinë, me kompanitë e hapësirës ajrore që vlerësojnë lidhjen e re të aluminit dhe procesin e printimit 3D për aplikime të ndryshme.

Kjo arritje nga NASA tregon përdorimin në rritje të prodhimit të aditivëve në prodhimin e komponentëve të motorit të raketave. Kompani të tjera, si AMCM dhe Agile Space Industries, po përdorin gjithashtu teknologji të printimit 3D për të prodhuar dhomat e djegies dhe pjesët kritike të raketave. Këto përparime në prodhimin e aditivëve janë vendimtare për të ardhmen e eksplorimit të hapësirës dhe zhvillimin e sistemeve të avancuara shtytëse.

