Hendeku Misterioz: Humbja Atmosferike dhe Planetët e Munguar

Një studim novator që përdor të dhënat nga teleskopi hapësinor Kepler i NASA-s në pension ka hedhur dritë mbi një nga misteret më intriguese të universit: mungesën e ekzoplaneteve 1.5 deri në 2 herë më të mëdha se Toka. Udhëhequr nga Jessie Christiansen nga Caltech/IPAC, hulumtimi eksploron arsyet e këtij boshllëku të veçantë dhe zbulon një fajtor të papritur - humbjen atmosferike.

“Shkencëtarët e ekzoplanetëve kanë të dhëna të mjaftueshme tani për të thënë se ky hendek nuk është një rastësi. Po ndodh diçka që pengon planetët të arrijnë dhe/ose të qëndrojnë në këtë madhësi,” shpjegoi Christiansen.

Studimi propozon dy mekanizma kryesorë përgjegjës për këtë humbje atmosferike: humbja e masës me energji nga bërthama dhe fotoavullim. Humbja e masës me energji bërthamore ndodh kur bërthama e nxehtë e një planeti gradualisht e largon atmosferën e tij me kalimin e kohës. Nga ana tjetër, fotoavullimi përfshin rrezatim intensiv nga ylli pritës i një planeti që heq atmosferën e tij, i ngjashëm me një tharëse flokësh kozmike që shkrin një kub akulli.

Për të hetuar këto mekanizma, ekipi i Christiansen u përqendrua në grupet e yjeve Praesepe dhe Hyades, të njohura për rininë e tyre relative në aspektin kozmik. Në këto grupime, gati 100% e yjeve kishin ende planetë nën-Neptun ose kandidatë planetë që rrotulloheshin rreth tyre, ndërsa grupimet e vjetra të yjeve treguan vetëm një normë mbajtjeje prej 25% për nën-Neptunët. Këto gjetje kundërshtojnë supozimet e mëparshme se fotoavullimi luajti një rol të rëndësishëm në evolucionin e ekzoplaneteve.

Rezultatet sugjerojnë fuqishëm se humbja e masës nga bërthama është shkaku kryesor i hendekut të vëzhguar të madhësisë. Më parë, astronomët besonin se humbja atmosferike ndodhi kryesisht përmes fotoavullimit në fazat e hershme të evolucionit të ekzoplaneteve. Mbajtja e jashtëzakonshme atmosferike në grupimet e reja të yjeve si Praesepe dhe Hyades zbulon një rrëfim të ndryshëm.

Ndërsa ky studim shënon një hap të rëndësishëm në kuptimin tonë të ekzoplaneteve, ai është vetëm një pjesë e një enigme më të madhe kozmike. Christiansen thekson se kërkimet e vazhdueshme dhe studimet e ardhshme do të vazhdojnë të eksplorojnë dhe testojnë këto gjetje, duke zbuluar më shumë njohuri në misteret e universit.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Çfarë është teleskopi hapësinor Kepler?

Teleskopi Hapësinor Kepler ishte një mision i NASA-s i krijuar për të zbuluar ekzoplanetë, planetë që rrotullohen rreth yjeve jashtë sistemit tonë diellor. Ai operoi nga viti 2009 deri në vitin 2018 dhe siguroi të dhëna thelbësore për të kuptuar karakteristikat dhe shpërndarjen e ekzoplaneteve.

2. Çfarë është humbja atmosferike?

Humbja atmosferike i referohet procesit me të cilin një planet humbet atmosferën e tij me kalimin e kohës. Kjo mund të ndodhë për shkak të faktorëve të ndryshëm, si rrezatimi nga bërthama e planetit ose rrezatimi intensiv nga ylli i tij pritës.

3. Çfarë janë nën-Neptunët?

Nën-Neptunët janë një lloj ekzoplaneti që kanë përmasa më të vogla se Neptuni, por më të mëdhenj se Toka. Ato karakterizohen nga përbërja e tyre e gaztë dhe shpesh gjenden në zonat e banueshme të yjeve të tyre pritës.

4. Cili është ndryshimi midis humbjes së masës me energji nga bërthama dhe fotoavullimit?

Humbja e masës me energji bërthamore ndodh kur bërthama e nxehtë e një planeti gradualisht e largon atmosferën e tij me kalimin e kohës. Fotoavullimi, nga ana tjetër, është procesi ku atmosfera e një planeti hiqet nga rrezatimi intensiv nga ylli i tij pritës.

Burimet:

- NASA - Teleskopi Hapësinor Kepler