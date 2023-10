Shkencëtarët zbulojnë se si metalet e çmuara të Tokës mbeten afër sipërfaqes

Shkencëtarët kanë zbuluar arsyen pse metalet e çmuara si ari, platini dhe paladiumi gjenden pranë sipërfaqes së Tokës, pavarësisht nga dendësia e tyre që sugjeron se ato duhet të ishin zhytur deri në thelb. Studiuesit kanë zbuluar se këto metale u bllokuan në shkëmbin gjysmë të shkrirë pasi shkëmbinjtë masivë hapësinorë u përplasën me Tokën. Prania e këtyre metaleve të çmuara pranë sipërfaqes i ka habitur prej kohësh shkencëtarët, por besohet se ata u ulën në Tokë gjatë goditjeve me shkëmbinj të mëdhenj hapësinorë menjëherë pas formimit të planetit. Megjithatë, në vend që të zhyten në thelb, këto metale depërtuan nëpër mantel dhe u bllokuan në shkëmbinj ngurtësues, duke i lejuar ata të qëndrojnë afër sipërfaqes.

Në një studim të fundit, shkencëtarët simuluan ndikimet e lashta në Tokën e hershme për të kuptuar pse këto metale të çmuara nuk u fundosën në thelb. Ata zbuluan se kur një shkëmb i madh hapësinor, potencialisht me madhësinë e hënës, u përplas me Tokën, ai krijoi një oqean magmë të shkrirë që depërtoi në mantel. Poshtë këtij oqeani magmë ishte një zonë shkëmbi gjysmë të shkrirë, gjysmë të ngurtë. Metalet nga impaktori përshkuan gradualisht këtë rajon gjysmë të shkrirë, duke u përzier me mantelin. Në vend që të zhytej direkt në thelb, manteli i mbushur me metal u ngurtësua, duke bllokuar fragmente metali gjatë rrugës.

Gjatë miliarda viteve, përvëlimi dhe konvekcioni në mantel i afruan këto metale më pranë kores, duke i bërë ato të arritshme për operacionet e minierave. Ky zbulim hedh dritë mbi origjinën dhe bollëkun e metaleve të çmuara në Tokë, duke shpjeguar se si përfunduan pranë sipërfaqes. Për më tepër, është e mundur që këto rajone të pasura me metale në mantel mund të jenë ende të dukshme sot në imazhet sizmike të brendësisë së Tokës.

Hulumtimi i mëtejshëm mund të përfshijë simulimin e ndikimeve të ngjashme në planetë të tjerë tokësorë si Marsi ose Venusi për të kuptuar se si do të funksiononte ky proces në botë të ndryshme. Ky studim ofron njohuri të vlefshme për proceset gjeologjike që kanë formësuar planetin tonë dhe shpërndarjen e metaleve të çmuara.

