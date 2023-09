Burimi misterioz i energjisë ultra i lartë i hetuar nga astronomët

Një ekip astronomësh nga Universiteti i Maryland dhe Universiteti Teknologjik i Miçiganit kanë ndërmarrë një studim për të hetuar një burim misterioz të rrezeve gama me energji ultra të lartë të njohur si LHAASO J2108+5157. Këto burime të rrezeve gama me energji fotonike mbi 0.1 PeV klasifikohen si burime të rrezeve gama me energji ultra të lartë (UHE). Natyra e vërtetë e këtyre burimeve nuk është kuptuar mirë, kështu që astronomët janë vazhdimisht në kërkim të objekteve të reja të këtij lloji për të mësuar më shumë rreth tyre.

Ekipi i udhëhequr nga Sajan Kumar i Universitetit të Maryland-it e fokusoi studimin e tyre në LHAASO J2108+5157, i cili është një burim i ngjashëm me pikën i lidhur me një re molekulare që ndodhet rreth 10,700 vite dritë larg. Vëzhgimet e mëparshme nuk kishin identifikuar asnjë homolog me rreze X të këtij burimi, duke e bërë të vështirë përcaktimin e origjinës së emetimeve të tij të rrezeve gama. Ekipi i Kumar përdori Sistemin e Teleskopit Imazhe të Imazherit Shumë Energjik (VERITAS) dhe Observatorin Cherenkov të Ujit në Lartësi të Lartë (HAWC) për të vëzhguar LHAASO J2108+5157 dhe për të mbledhur më shumë informacion në lidhje me emetimet e tij të rrezeve gama UHE.

Vëzhgimet nuk gjetën ndonjë emetim të rëndësishëm pranë pozicionit të LHAASO J2108+5157. Analiza spektrale e rajonit rreth burimit tregoi se emetimi është në përputhje me studimet e mëparshme dhe ka të ngjarë të ketë një origjinë leptonike. Megjithatë, zbulimi i një reje të re molekulare në afërsi të LHAASO J2108+5157 ofron një pasqyrë shtesë në origjinën e emetimit të vëzhguar të rrezeve gama. Astronomët arritën në përfundimin se ka më shumë gjasa që rrezet gama të prodhohen përmes kanalit hadronik, me re molekulare si objektivin kryesor për grimcat e rrezeve kozmike të përshpejtuara nga PeVatrons të paidentifikuar.

Vëzhgime dhe analiza të mëtejshme janë të nevojshme për të kuptuar plotësisht natyrën e LHAASO J2108+5157. Studiuesit sugjerojnë se vëzhgimet e ardhshme nga grupi i teleskopëve Cherenkov (CTA) dhe analiza në brezin e rrezeve X janë të nevojshme për të ofruar më shumë njohuri në këtë burim misterioz të energjisë ultra të lartë.

